Guter Service, doch Pflege-App zeigt auch Mangel in Region

Menschen, die einen Kurzzeit- oder Dauerpflegeplatz für sich oder einen Angehörigen suchen, können ab sofort mit einer Smartphone-App oder auch auf der entsprechenden Internetseite freie Plätze in ihrer Nähe recherchieren. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat den „Heimfinder NRW“ gestern vorgestellt. Weil alle rund 2800 Pflegeheime in Nordrhein-Westfalen gesetzlich dazu verpflichtet sind, täglich freie Plätze zu melden, ist es möglich, das Angebot flächendeckend für das ganze Land zur Verfügung zu stellen.

So ist die aktuelle Lage

Wie hoch dabei die Auslastung der Pflegeeinrichtungen in unserer Region ist, zeigt ein Blick auf die Übersichtskarte: Im Hochsauerlandkreis, Hagen, dem Kreis Olpe, dem Kreis Siegen-Wittgenstein, dem Ennepe-Ruhr-Kreis und dem Märkischen Kreis gibt es nur relativ wenige grüne (mehrere Plätze frei) und gelbe (nur noch ein Platz frei) Symbole. Und diese Herausforderung trifft Stadt wie Land, wie die Beispiele Hagen und Kreis Olpe zeigen.

So registriert die App für die Großstadt Hagen, dass von den 2264 Dauerpflegeplätzen in insgesamt 24 Einrichtungen gerade noch 63 Plätze in zwölf Häusern frei sind. Und die Zahl wäre noch kleiner, wenn es nicht zwei Sondereffekte gäbe: So hat etwa allein das erst vor elf Monaten eröffnete Seniorenhaus in Altenhagen noch 36 freie Dauerpflegebetten. Und auch das Evangelische Altenwohnheim Dahl im ländlichen Hagener Süden sticht mit 19 verfügbaren Plätzen heraus. In den zehn weiteren Häusern gibt es dagegen jeweils nur ein bis zwei freie Plätze. Noch gravierender ist die Situation im Kreis Olpe. Von den 1206 Dauer-Pflegeplätzen in 17 Einrichtungen waren gestern nur zwei frei, einer in Finnentrop und einer in Wenden.

Aber um eben diese begehrten Plätze zu finden, soll die Heimfinder-App helfen. Die Bedienung ist recht einfach und auch über den PC möglich. Bisher ist die Suche nach einem freien Pflegeplatz oft zeitaufwändig. Interessierte müssen sich von Heim zu Heim durchtelefonieren.

Das sagen Pflegeeinrichtungen

Doch wie kommt die App bei den Einrichtungen in der Region an? Entlastet oder belastet sie das Personal? Ist sie sinnvoll oder überflüssig? Ein Stimmungsbild.

„Wir hatten heute Morgen die erste Person hier, die uns über die App gefunden hat“, sagt Christian Groth, Leiter der DRK Stiftung Freier Grund in Neunkirchen im Siegerland, am Dienstag. Allerdings hätte diese das Heim ohnehin angerufen. „Wir sind das einzige Altersheim in Neunkirchen. Die Gäste, die zu uns kommen, sind meist ortsgebunden.“ Die App bzw. das dazugehörige Internet-Portal sei ein „logischer Schritt der Digitalisierung“. Ob sich das Angebot aber im ländlichen Raum, wo vieles über Mund-zu-Mund-Propaganda und Weiterempfehlungen laufe, bewähre, bleibe abzuwarten.

Das denkt auch Bea Hartmann, Zentrumsleitung im Haus Habbecker Heide in Finnentrop im Kreis Olpe. „Wir müssen den Kunden Zeit lassen und schauen, ob sie es als Möglichkeiten wahrnehmen, sich Informationen einzuholen.“ Ihren Erfahrungen nach ist die Not bei Angehörigen meist so hoch, dass sie die bekannten Einrichtungen direkt abtelefonieren und „eher das persönliche Gespräch suchen“. Aber: „Es kann ein Instrument werden, damit Kunden uns schneller finden.“ Das kann sie sich vor allem gut vorstellen, wenn die Angehörigen weiter weg wohnen und sich dann einen Überblick verschaffen wollen.

Und wie zeitintensiv ist die tägliche Datenpflege? „Das geht schnell und einfach. Man muss es nur fest in den Tagesablauf installieren“, so Hartmann. Kollege Christian Groth spricht von einem Aufwand von „unter einer Minute“.

Trotzdem sei es für das Personal eine „zusätzliche Aufgabe“, sagt Sandra Friedrich, Leiterin der Seniorenresidenz Menden. Die Einrichtung ist erst vor drei Tagen für das Heimfinder-Portal freigeschaltet worden. „Es ist ein Stück weit ein Service, um Suchenden, die einen Pflegebedarf haben, die Suche zu vereinfachen.“

Jedoch vermutet sie, dass viele Träger sich ohne die politische Anordnung, sprich freiwillig, nicht zu einer Teilnahme entschlossen hätten – ganz nach dem Motto: „Die Belegungszahlen sind gut, warum sollen wir uns die Mühe machen?“ Heime, die sich noch nicht auf dem Markt etabliert hätten, könnten davon wiederum profitieren. Wie gut das digitale Angebot letztendlich von den potentiellen Interessenten genutzt werden wird, kann auch sie zum jetzigen Zeitpunkt nicht einschätzen.

Das sagen Bürger

Micha Sowka aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis sieht durch die App die generellen Probleme nicht beseitigt: „Pflege die noch zusätzlich bezahlt werden muss, kann sich leider keiner leisten. Die Pflegeeinrichtungen sind überfüllt.“ Weitaus positiver fällt dagegen das Urteil von Erika Blaurock aus Erndtebrück aus: „Eine Super-Sache. Vor allem, wenn man keine Zeit hat, um bei einem kurzzeitig eintretendem Bedarf einen Platz zu finden.“ Und auch Michael Birke aus Menden verspricht sich einiges von dem Angebot: „Das wäre eine gute Erleichterung für Angehörige, wenn es funktioniert wie geplant. Hätte ich letzten Sommer dringend gebraucht – allerdings für Niedersachsen.“

