Suche nach der Ursache: Warum ist Zement-Güterzug entgleist?

Nach dem Zugunglück in der nordrhein-westfälischen Stadt Geseke, bei der der Lokführer ums Leben kam, steht nun die Suche nach der Unfallursache im Fokus. Bereits jetzt sei klar, dass die Schieneninfrastruktur „massiv beschädigt“ worden sei, sagte eine Bahnsprecherin am frühen Montagmorgen. Der Bahnhof Geseke sowie die Bahnstrecke zwischen Salzkotten und Geseke seien gesperrt worden. Über die Dauer der Streckensperrung könnten noch keine Angaben gemacht werden.

Das Unglück ereignete sich mitten in der 20.000-Einwohner-Stadt Geseke, nicht weit vom Bahnhof entfernt. Und auch vom Sportplatz sowie vom Geseker Freibad, das aufgrund des schönen Spätsommer-Wetters die Saison verlängert hat. So soll es auch viele Augenzeugen gegeben haben, die schockiert das Unglück verfolgten, das sich gegen 15.30 Uhr ereignet hatte und die Stadt an diesem eigentlich ganz normalen Sonntag aus der Ruhe riss. Von Anwohnern waren die Schilderung zu hören: „Es war wie ein Erdbeben.“ Eine große Staubwolke durch den Zement stieg zudem auf. Auf Bildern von der Unglücksstelle sind stark beschädigte Waggons zu sehen, die auf der Seite liegen. Auch ein Zaun ist beschädigt.

Zugunglück in Geseke: Ursache noch unklar

Dabei sind die Geseker die aus dem wenige Kilometer vom Stadtzentrum entfernten Zementwerk kommenden Züge eigentlich seit Jahrzehnten gewohnt. Diesmal, so ist von einem Bürger zu hören, sei es aber anders gewesen, man habe gleich gehört, dass hier etwas Schlimmes passiert sein musste. Das Zugunglück ereignete sich an einer Abzweigung von einer Hauptstrecke, wie die Bundespolizei am Abend mitteilte. Warum der Güterzug entgleiste, war zunächst noch unklar.

Tödliches Unglück- Zug entgleist mitten in Geseke Mitten in Geseke im Kreis Soest ist ein Güterzug mit Zement entgleist, ein Mensch starb. Die Bilder vom Unglücksort. Foto: Alex Talash

Vor Ort waren massenhaft Einsatzkräfte aus Geseke, aber auch aus den umliegenden Orten im Einsatz: von der Feuerwehr, dem Rettungsdienst, dem Technischen Hilfswerk, der Polizei und der Bundespolizei.

Der Grund für das Unglück ist bislang unklar. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr am Sonntag sind sowohl die Lok als auch mehrere Waggons aus den Gleisen gesprungen. Die Bahn-Sprecherin sagte am Montag, noch dauerten die Ermittlungen der Behörden an der Unfallstelle an. Erst nach Freigabe der Unfallstelle könnten Aufräumarbeiten beginnen und sich die Fachtechniker und -technikerinnen der Bahn ein genaueres Bild zum Ausmaß der Schäden machen. Die Züge des Güter- und Fernverkehrs würden über Herford umgeleitet. Auch der Regionalverkehr sei betroffen; es komme zu Verspätungen und Ausfällen. Fahrgäste sollten sich im Internet (https://www.zuginfo.nrw) informieren.

Zunächst war unklar, ob sich zum Zeitpunkt des Unglücks noch eine weitere Person in dem Güterzug befunden hatte. Am späten Abend forderte die Polizei einen Hubschrauber mit einer Wärmebildkamera an, um die sieben Kilometer lange Strecke sicherheitshalber nach einer weiteren Person abzusuchen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Später teilte die Kreispolizeibehörde Soest mit, ein weiterer Mensch sei nicht festgestellt worden. Bei dem toten Lokführer handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 30-Jährigen aus dem nordrhein-westfälischen Warstein.

Zugunlück in Geseke: Bergungskran konnte Kesselwagen alleine nicht anheben

Mit einem Bergungskran versuchte nach Polizeiangaben die Feuerwehr Dortmund am Abend, den Kesselwagen anzuheben, unter dem der Tote lag. Dabei stellte sich heraus, dass dafür erheblicher technischer Aufwand nötig sein würde. Daher sei eine Spezialfirma angefordert worden.

Die Deutsche Bahn sprach den Angehörigen des Unfallopfers ihr tiefes Mitgefühl aus. (mko/dpa)

Teile eines entgleisten Güterzuges sind an der Bahnstrecke zu sehen. Foto: Andreas Duncker / dpA

