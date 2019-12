Hagen. Schnee an Weihnachten? Fehlanzeige, sagt der Deutsche Wetterdienst. Dafür profitieren die Talsperren im Sauerland vom Regen der letzten Wochen.

„Grüne Weihnachten“: Kein Schnee zum Fest im Sauerland

Den Weihnachts-Klassiker von Bing Crosby kennt jeder: „I’m dreaming of a white christmas“. Doch die weiße Weihnacht wird dieses Jahr wieder ein Traum bleiben, sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Das ist das eine. Das andere: zweistellige Temperaturen im Dezember? Muss das sein? Und ist das normal? Wann wird es mal wieder richtig Winter an Weihnachten?

Deutscher Wetterdienst: Milde Temperaturen im Dezember sind „rekordverdächtig“

„Es sieht überhaupt nicht nach Schnee aus“, sagt der Diplom-Meteorologe Andreas Friedrich. Stattdessen sei an den Weihnachtstagen „immer wieder“ Regen zu erwarten. Auch die Nächte werden frostfrei sein. „Alles spricht für grüne Weihnachten.“ Vor dem Fest erreichen die Temperaturen den zweistelligen Bereich, bis zu 15 Grad sollen es im Flachland werden. „Das ist rekordverdächtig für Ende Dezember.“

Grund für die milden Temperaturen sind die Luftmassen, die zurzeit aus Südwesteuropa, sogar aus Nordafrika kommen. Für das typische Winter bräuchte es allerdings nordöstliche Luft aus Skandinavien.

In Winterberg laufen bereits zwei Skilifte

Zwar werde es zu Weihnachten kühler, doch bleibe es trotzdem mild. „Wenn überhaupt, kann es am zweiten Weihnachtstag im Sauerland ein paar Schneeflocken geben, in den flacheren Lagen aber nicht“, so Friedrich.

Schon jetzt seien im Sauerland einige Zentimeter Schnee gefallen, rund 25 Zentimeter auf dem Kahlen Asten, sagt die Sprecherin der Wintersport Arena, Susanne Schulten. „Aber das gilt natürlich nur für die Spitze, nicht für den weiteren Verlauf der Pisten bis ins Tal.“

Trotzdem laufen die ersten beiden Skilifte. Mit einem offiziellen Saisonstart sei aber erst zu rechnen, wenn bis ins Tal hinunter 20 Zentimeter Neuschnee fallen oder es kalt genug für den Einsatz von Kunstschnee-Anlagen werde.

Weiße Weihnacht gab es zuletzt im Jahr 2010

Seit 1950 wertet der Deutsche Wetterdienst seine Daten aus. In den 60er-Jahren habe es „vorübergehend“ häufiger geschneit. Statistisch gesehen komme die weiße Weihnacht (laut DWD: mindestens einen Zentimeter Schnee an allen drei Weihnachtstagen) im Rheinland nur alle zehn Jahre vor. Zuletzt im Jahr 2010. Damals gab es den kältesten Dezember seit 1969.

Sauer- und Siegerland Beispiele für extreme Winter in Deutschland Besonders streng war der Winter 1928/29. Die Ostsee und Nordsee waren vereist. Im Winter 1962/63 war die Ostsee noch einmal vereist. Auch auf dem Rhein bildete sich eine geschlossene Eisdecke. Hier halfen nur noch Sprengungen weiter. Viel Schnee gab es im Winter 1969/70. Vom 1. Dezember bis zum 23. März konnte man in ganz Thüringen Ski laufen. Sehr extrem war der Winter im Jahr 1978/79. Kälte Sturm und hoher Schnee legten für mehrere Tage das öffentliche Leben lahm. Schulen waren geschlossen. Soldaten der damaligen DDR halfen die Versorgung mit Brennstoffen und Nahrungsmitteln zu sichern.

Noch gebe es keinen Trend, der zeige, dass das in Zukunft noch seltener der Fall sein werde. „Aber wenn die Klimaerwärmung so weiter geht, kann sich das in den nächsten 30 Jahren ändern“, sagt der Meteorologe. Bis zum Fest bleibe es eher trocken. Auch Unwetter erwartet der Deutsche Wetterdienst nicht.

Der Regen der vergangenen Wochen und Monate hat aber gerade den Talsperren gut getan. „Wir haben derzeit einen Gesamtfüllstand von 74 Prozent“, berichtet Georg zur Strassen von der Talsperrenzentrale des Ruhrverbandes. Dennoch gebe es bei manchen Talsperren „Luft nach oben“, wie zum Beispiel bei der Möhnetalsperre. Sie liegt bei 63 Prozent ihres Füllvolumens. Anders sieht es bei der kleinsten, der Fürwiggetalsperre aus. Sie hat einen Füllstand von 98 Prozent.

Die Oesertalsperre bei Plettenberg läuft durch den Regen über

Der Zufluss sei überall höher als das, was aus den Talsperren geführt werde. Zudem sorge der viele Regen über den längeren Zeitraum dafür, dass der Zufluss nur langsam zurückgeht: „Die Böden haben gut Wasser aufgenommen und geben es ab“, erklärt Georg zur Strassen. Trotzdem ist man vorsichtig: „Wir geben nur das ab, was wir müssen. Den Rest halten wir zurück, um aufzustauen.“

In Folge der letzten Regengüsse läuft die Oesertalsperre bei Plettenberg derzeit über. Gefahr für Hochwasser bestehe aber nicht. Auch der Ruhrverband sieht hier keine Probleme: „Davon sind wir weit entfernt“, so zur Strassen.

