Gestrandet in Panama: 600 Euro für Corona-Rückholaktion

Marsberg/Panama-City. Die Rechnung des Staats lag jetzt bei Katharina Sieffert im Briefkasten. Warum sie gerne zahlt und kein Verständnis für Klagen hat.

Die Post vom Auswärtigen Amt hat lange auf sich warten lassen. Als Katharina Sieffert jetzt vom Weihnachtsurlaub in Marsberg an ihren aktuellen Wohnort in Bayern zurückkehrte, lag der Zahlungsbescheid in ihrem Briefkasten. 600 Euro für den Sonderflug einer Chartermaschine der Bundesregierung von Panama nach Frankfurt, zu überweisen innerhalb von zwei Monaten. Die gebürtige Sauerländerin gehörte zu den 67.000 Individualtouristen und anderen rückkehrwilligen Bundesbürgern, für die der Staat nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie insgesamt 260 Rückflüge aus 65 Ländern organisiert hatte. Nimmt man die Urlauber hinzu, die von ihren Reiseveranstaltern und Fluggesellschaften zurück nach Deutschland gebracht wurden, kommt man auf 240.000 Reisende zwischen Mitte März und Ende April. Die größte Rückholaktion in der Geschichte der Bundesrepublik.

Kein Verständnis für Klagen von Zurückgeholten

Das offizielle Schreiben ist datiert am 19. Dezember 2020. „Sozusagen ein Weihnachtsgeschenk aus Berlin“, lächelt die 26-Jährige. Sie meint es keinesfalls spöttisch, wird die Summe anstandslos überweisen. Katharina Sieffert hat mitbekommen, dass – wie soeben bekannt wurde – 60 Klagen von zurückgeholten Bundesbürgern gegen entsprechende Zahlungsbescheide des Auswärtigen Amts eingegangen sind.

„Ich finde das sehr befremdlich“, sagt die Informatikerin, „keiner wurde gezwungen, die Hilfe der Bundesregierung in Anspruch zu nehmen. Weil der internationale Flugverkehr nahezu zum Erliegen gekommen war und viele Grenzen geschlossen wurden, war es wohl für viele die allerletzte Chance, ihr Urlaubsland überhaupt noch verlassen zu können.“

Auch bei der in Panama gestrandeten Katharina Sieffert war es Hilfe in höchster Not, eine Rückreise auf den letzten Drücker. Eigentlich war der Flughafen von Panama-City schon längst geschlossen. „Auch eine Ausreise über Nachbarländer war nicht möglich. Ich wäre gezwungen gewesen, in Panama zu verharren. Ohne zu wissen, wann und wie ich nach Deutschland zurückkomme.“

Mit 500 anderen Deutschen in der Lufthansa-Maschine

Katharina Sieffert erinnert sich noch gut an den 26. März, den Tag ihres Rückflugs mit einer gecharterten Lufthansa-Maschine. 500 Deutsche waren mit ihr an Bord. „Der Airport wurde an diesem Tag extra für drei Lufthansa-Jets geöffnet. Ich saß im vorletzten Flugzeug, das Kurs auf Frankfurt nahm.“

Bevor die Individualtouristin nach einer wahren Odyssee die Hauptstadt des mittelamerikanischen Landes erreicht hatte, war sie in einem Hostel in dem kleinen Ort Santa Catalina an der Pazifikküste untergebracht. Mit Urlaubern aus anderen Ländern teilte sie die bohrende Frage, wie sie es überhaupt wieder nach Hause schafft. „Wenn ich bedenke“, sagt sie, „wie viel Stress andere gestrandete Touristen bei der Kontaktaufnahme mit ihren Botschaften und bei dem Versuch hatten, irgendwie noch einen Rückflug zu organisieren, kann ich nur sagen: Ich war angesichts der Rückholaktion des Auswärtigen Amtes sehr froh, aus Deutschland zu kommen.“

Frau aus dem Sauerland: Es gibt keinen Grund, sich zu beklagen

Dem Auswärtigen Amt zufolge wurden anschließend Flugticket-Preise „im Bereich günstiger Economy-Tickets“ für die jeweiligen Regionen in Rechnung gestellt. Für Katharina Sieffert eben 600 Euro. „Wenn man bedenkt, dass an meinem Abreisetag drei leere Maschinen aus Deutschland nach Panama geflogen waren und der Airport extra für uns geöffnet wurde, gibt es keinen Grund, sich über die Höhe der Summe zu beklagen.“ Nach vorläufigen Berechnungen des Auswärtigen Amts vom Sommer sollte die Corona-Rückholaktion fast 94 Millionen Euro kosten – knapp 40 Prozent davon sollte mit Hilfe der Zahlungen der Flugpassagiere bestritten werden.

Katharina Sieffert war im vergangenen März alleine nach Panama gereist, mehr als 9000 Kilometer von Deutschland entfernt. Sie wollte das ihr unbekannte Land erkunden und ihrer großen Leidenschaft nachgehen: tauchen. Die gebürtige Marsbergerin ist keine Abenteurerin, die sich unkalkulierbaren Gefahren aussetzt. „Ich habe mich vor Beginn meines Urlaubs bei der entscheidenden Informationsquelle für Reisen ins Ausland informiert: Es gab keine Reisewarnung für Panama, zumal zu diesem Zeitpunkt dort kein Corona-Fall bekannt war.“ Für einen kurzen Moment bleibt Katharina Siefferts Stimme am Telefon still. „Hinterher ist man immer schlauer: Ich wäre besser nicht nach Panama geflogen.“

>> HINTERGRUND: So viel müssen Zurückgeholte zahlen

Einer Antwort des Staatssekretärs im Auswärtigen Amt Miguel Berger auf eine parlamentarische Anfrage zufolge, aus der die Deutsche Presseagentur zitierte, müssen Bundesbürger, die von den Kanarischen Inseln und Nordafrika zurückgeflogen wurden, sich mit 200 Euro an den Kosten beteiligen. Ferner: südliches Afrika und Karibik: 500 Euro, Südamerika und Asien: 600 Euro, Neuseeland, Australien und Südsee: 1000 Euro.

Den Angaben zufolge wurden bis Mitte Dezember erst 28.728 Zahlungsbescheide versandt.