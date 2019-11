Gehacktes aus dem Sauerland

Erhöht Schlafmangel die Leistungsfähigkeit? Sicher nicht. Doch könnte eine gewisse Erschöpfung eventuell Denkblockaden abbauen so die Kreativität steigern? Vielleicht. Aber das ist gar nicht das Entscheidende beim Hackathon, bei dem sich 48 Studenten der Fachhochschule Südwestfalen in Lüdenscheid die Nacht von Samstag auf Sonntag um die Ohren geschlagen haben. Da ging es in erster Linie darum, mögliche zukünftige Mitarbeiter mit Unternehmen in der Region in Kontakt zu bringen. Und wenn dabei auch noch ein paar Ideen entstehen, die es so vorher noch nicht gab – um so besser.

Von 12 bis 12

Das Wort Hackathon setzt sich zusammen aus dem englischen Hacken, was nicht nur für das Eindringen in ein Computersystem steht, sondern auch für Tüfteln, und Marathon. Der Begriff tauchte um die Jahrtausendwende in der Softwarebranche auf, ist aber inzwischen für viele Veranstaltungen rund um Hochschulen im Gebrauch, bei denen mehrere Teams einige Stunden oder Tage pausenlos an bestimmten Problemlösungen arbeiten. Die FH Südwestfalen hat so etwas erstmals im vergangenen Sommer veranstaltet. Und jetzt wieder: Von 12 Uhr am Freitag bis 12 Uhr am Samstag hatten Studenten aller Fachrichtungen Zeit, um Lösungen für Probleme zu entwickeln, die sechs regionale Unternehmen vorgaben.

Gemeinsames Thema: innovative Gebäudetechnik. „Gebäudetechnik ist eine Schlüsselbranche für Südwestfalen“, sagt Dirk Hackenberg. „Wir haben 188 Unternehmen mit 26.000 Beschäftigten in dem Bereich. Hackenberg koordiniert bei der SIHK zu Hagen den Verein Gebäudetechnik, der den Hackathon zusammen mit der FH und dem Transferverbund Südwestfalen veranstaltete. Mehr als 100 Studenten von allen fünf FH-Standorten hatten sich beworben.

Spaß und Kontakte

Warum? Schlafstörungen? „Überhaupt nicht“, sagt Lukas Junior, Informatikstudent aus Iserlohn, der schon bei dritten Hackathon dabei ist. „Es macht Spaß, konzentriert an einer Frage zu arbeiten, mit Leuten, die ganz andere Fächer studieren. Und man bekommt Kontakte.“ Die sechs Teams mit je acht Teilnehmern wurden möglichst gemischt zusammengestellt, 12 Studienfächer sind insgesamt vertreten, und in jeder Gruppe ist mindestens eine Frau. Höchstens zwei. Mehr gibt es eben nicht. Ein Problem? „Ist schon okay mit den Jungs“, sagt Martina Navratilova, die Wirtschaftsingenieurwesen in Hagen studiert.

Und wie ist das mit der Nachruhe? „Halb vier Uhr in der Nacht ist die beste Zeit für Kreativität“, meint Benita Sullery, die International Management in Meschede studiert. Lukas Junior widerspricht: „Die Ideen hat man am Anfang, später zieht man nur noch durch.“ Ein paar Teilnehmer haben sich in der Humboldtvilla in Lüdenscheid, einem Coworking-Space, auch mal ein, zwei Stunden hingelegt, die meisten aber zogen durch und waren auch bei der Präsentation der Ergebnisse am Samstagmittag noch aufgedreht.

Um was aber ging es genau? Die Firma Busch-Jaeger aus Lüdenscheid wollte wissen, welchen Mehrwert KI in Smart-Home-Systemen für Bewohner, Hausmeister oder Elektriker haben kann. Konkret: Welche Datenmuster lassen sich nutzen? Die Firma Oventrop aus Olsberg suchte nach Ideen für ein vollelektronisches Regelventil, das in Heizungssystemen für die optimale Wasserverteilung sorgt. Die Firma Rutenbeck aus Schalksmühle hatte eine Sensor-Aktor-Einheit samt Benutzerkonto und Marketingkonzept als Aufgabe gestellt, und die Firma Aba Beul aus Attendorn suchte nach KI-Lösungen für die Wasserhygiene.

Ein Konfigurator

Ergebnisse hatten alle Teams am Ende vorzuweisen - als Prototyp, App, Film oder Powerpoint-Präsentation. Zum Sieger wurde die Gruppe erklärt, die für Albrecht Jung aus Schalksmühle einen Konfigurator für Gebäudetechnik angedacht hat, mit dem auch elektrische Installationen in Modularbauweise integriert werden können. Den zweiten Platz belegte das Team, das für die Firma Schell aus Olpe eine App entwickelt hat, die genau berechnet, wie viel Wasser wann und wo nötig ist, um Leitungen zu spülen, damit die Hygienerichtlinien für Trinkwasser eingehalten werden.

Ob die Ideen weiterentwickelt werden, in den Unternehmen oder an der Hochschule? Wird man sehen. „Die Unternehmen und die Studierenden waren jedenfalls alle sehr zufrieden“, bilanziert Dirk Hackenberg. Es wird also mit Sicherheit weitere Hackathons geben.