Gefahren im Luftverkehr: Beinahe-Kollisionen häufen sich

Von dem Kontakt mit der Möwe hatte Janis Schmitt nichts mitbekommen. Erst nach der Landung auf dem Airport Göteborg bemerkte der Flugkapitän Federn und Blutspritzer an der Passagiermaschine. Der sogenannte Vogelschlag ist eine Gefahrenquelle im Luftverkehr, weiß Schmitt nicht erst seit dem Vorfall in Skandinavien. „Gott sei Dank passiert eher selten etwas“, sagt Schmitt, Sprecher der Pilotenvereinigung Cockpit, der die Bilder von der geglückten Landung einer US-Maschine auf dem New Yorker Hudson River vor Jahren vor Augen hat. Damals machte das Flugzeug Bekanntschaft mit Graugänsen. Was Experten mehr zu schaffen macht, ist die zunehmende Zahl an Beinahe-Zusammenstöße von Verkehrsmaschinen mit kleineren Flugzeugen und die wachsenden Gefahren durch Drohnen im Luftraum.

Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) in Braunschweig hat in den vergangenen vier Jahren 1700 „potenziell gefährliche Annäherungen von Luftfahrzeugen“ gezählt – wohl gemerkt Zwischenfälle, die den Behörden gemeldet wurden. In der Umgebung der NRW-Regionalflughäfen Paderborn-Lippstadt und Weeze soll es im vergangenen Jahr mindestens acht solcher Annäherungen zwischen Verkehrsflugzeugen und Segelfliegern gegeben haben. Bislang gingen alle Zwischenfälle glimpflich aus. Für Pilot Schmitt ist dies pures Glück: „Es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann etwas passiert.“ Seine Einschränkung mit dem „eigentlich“ resultiert aus seiner Erkenntnis, dass es Möglichkeiten zum Gegensteuern gebe.

Transponder-Pflicht auch für kleine Flugzeuge

Da ist zum Beispiel die Transponder-Pflicht auch für kleine Luftfahrzeuge wie Segel- und Ultraleichtflugzeuge, die die Gewerkschaft Cockpit und auch die BFU fordern. Entsprechende Sender strahlen hier Position und Kurs eines Flugzeugs aus. Dass dies zu einer Überlastung der Funkfrequenzen und damit einer Verringerung der Flugsicherheit führe, wie von manchen Experten angeführt, sieht Schmitt nicht: „Das Transponder-System ist nicht so ausgelastet, dass es bei weiteren Nutzern an seine Grenzen stößt.“

Insbesondere in der weiteren Umgebung von kleinen Regionalflughäfen - wie eben Weeze oder Paderborn-Lippstadt - komme es in dem gleichermaßen von Verkehrsflugzeugen und kleineren Maschinen genutzten „unkontrollierten Luftraum“ (Schmitt) zu Zwischenfällen. „Zum einen sind ist in der Nähe dezentraler Flughäfen häufig Luftsportvereine angesiedelt, zum anderen hat der Flugverkehr an Regional-Airports durch Low-Cost-Carrier (Billigfluggesellschaften) zugenommen.“ Schlägt bei einer Passagiermaschine kein Kollisionswarnsystem Alarm - weil eben einem Segelflieger ein Transponder fehlt - bleibt dem Piloten einer Passagiermaschine bei seinem Flug auf Sicht lediglich eine „schnelle Ausweich-Reaktion nach einer visuellen Wahrnehmung“, so Schmitt. Problem: „Die häufig weißen Kleinflugzeuge sieht man spät, zumal wenn es am Himmel sehr diesig ist.“ Schmitts Forderung: „Wir wollen Segel- und Ultraleichtflugzeuge nicht verbieten. Aber im Zweifel müssen in der Umgebung von Flughäfen Lufträume für Verkehrsmaschinen und Kleinflugzeuge streng voneinander getrennt werden.“

Gefahr nicht durch Abkürzungen der Piloten

Dass Piloten sich selbst und andere in gefährliche Situationen bringen, weil sie unter Zeitdruck Abkürzungen durch mit Segelfliegern gemeinsam genutzte Lufträume nehmen, davon will Pilot Schmitt nichts wissen: „Wir kürzen nur ab, wenn der Lotse der Flugsicherung guten Gewissens sein o.k. gibt.“

Gar nicht o.k. findet es Schmitt, wenn Bundesbürger sich Drohnen zulegen und sie ohne Kenntnis der „Luftraumstruktur“ und der Regeln in die Höhe bringen. „Wegen ihrer Größe sind sie für den Piloten noch später zu erkennen als ein Segelflugzeug“, sagt Schmitt, „oder gar nicht.“ Aber auch hier könne die Technik zur Problemlösung beitragen. „Auch in eine Drohne lässt sich eine Art Transponder einbauen.“

Flugkapitän Schmitt jedenfalls hat bei seinen Cockpit-Einsätzen schon einige Kollisionen mit Vögeln erlebt. Umkehren musste er wegen eines Vogelschlags aber bislang noch nicht. Mit den Augen bekommen die Passagiere in der Regel in solchen Fällen nichts mit – aber mit der Nase. „Bei den meisten Flugzeugen kommt die Luft für die Kabine aus dem Triebwerk. Gerät ein Vogel in das Triebwerk und verbrennt, riecht es auf einmal im Fahrgastraum nach brennendem Haar oder verbrannte Haut. Manche sagen auch: nach Brathähnchen.“

„Bird Control“: Ein Falkner gegen die Vögel bei Start und Landung

Marco Wahl aus Niederfischbach zwischen Freudenberg und Betzdorf sorgt dafür, dass am Flughafen Köln-Bonn möglichst wenige Vögel beim Starten und Landen von Flugzeugen in deren Triebwerke gelangen und diese beschädigen. Greifvögel des Falkners vertreiben – in der Fachsprache: vergrämen – rund um das Flughafengelände nicht gerngesehene Tauben, Krähen, Möwen und andere Vögel. „Wenn meine Bussarde oder Falken hinter dieser Tieren her sind, geht es nicht ums Jagen“, sagt Wahl, „die Vögel sollen erkennen, dass ihnen ein Aufenthalt am Flughafengelände Stress bereitet und sie diesen Ort besser meiden.“

Aber auch am Boden helfen Tiere der sogenannten Abteilung „Bird Control“ des Flughafens im Kampf gegen Vogelschlag: „Es sind Frettchen im Einsatz, die Kaninchen jagen“, sagt Wahl. „Kaninchen locken nämlich Raubvögel an.“