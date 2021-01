Für immer im Lockdown

Hagen Wir werden alle zusammen noch lange festsitzen. Wenn wir so weitermachen, meint Monika Willer im Kultiviert

Auch das noch. Die meisten außerirdischen Zivilisationen könnten sich bereits selbst zerstört haben, meldet das berühmte Californian Institute of Technology. Kein Mr. Spock weit und breit? Kein intelligentes Leben im Weltall? Hier bei uns ist ja von Intelligenz derzeit auch nicht viel zu spüren, da muss man gar nicht bis zum Kapitol in die USA gucken.

Über Nacht bin ich beispielsweise von Impfexperten umzingelt. Die hätten es alle richtig gemacht. Die hätten gewusst, ob und welcher Impfstoff wann funktioniert, die hätten den armen Ländern alle Dosen weggekauft, und die hätten schon längst Opa Schmitz mit dem Bunsenbrenner in die Garage gestellt, damit er im Lizenzverfahren Vakzine nachkocht, so schwer kann das doch nicht sein, woll.

Immer noch in der Generalprobe

Mich ärgern weniger die Fehler, welche die Bundesregierung in der nachträglichen Analyse gemacht hat. Coronamäßig befinden wir uns eben immer noch in der Generalprobe; vieles wird auch weiterhin auf Sicht entschieden werden müssen. Was mich auf die Palme bringt, ist jedoch die Haltung vieler Politiker, die auftreten, als könnte man mit dem Erreger verhandeln, als wär die Pandemie eine Einladung zur persönlichen Profilierung.

Da postuliert der Kandidat aus dem Sauerland markig, den Staat ginge es nichts an, wie er Weihnachten feiert, während sich die Särge vor den Krematorien stapeln, und hört man eine Entschuldigung? Der Kandidat von der FDP fordert Freiheit für freie Bürger und ist zwischenzeitlich mit Impfkoryphäentum begnadet worden. Dass Bundestagsabgeordnete der AfD in Sachsen trotz Verbots private Partys feiern, wundert einen weniger, es gibt ja Gründe, warum Sachsen so überaus schwer getroffen ist. Aber dass Bundestagsabgeordnete aus dem Sauerland in der Schweiz Ski fahren, das ist bitter. Denn es beweist, dass selbst jene Leute, die sich anmaßen, über unsere Geschicke zu bestimmen, es nicht schaffen, die Seuchen-Lage auf sich zu beziehen.

Abenteuerliche Diskussionen

Und dann die abenteuerlichen Diskussionen. Über Privilegien für Geimpfte zum Beispiel. Wir sind leider noch Monate von dem Thema entfernt, aber Hans Wichtig und Franz Nochwichtiger zerreißen sich bereits den Schnabel. Deutschland ist zum Land der Besserwisser und Nörgler geworden, die jede Möglichkeit austesten, die Vorschriften bis zum Anschlag auszubeulen, angeführt von Volksvertretern, die zu karrieristisch oder zu eitel sind, um die Lage zu erkennen. Je mehr Coronaleugner demonstrieren, je mehr erschöpfte Familien im winterlichen Massentrubel Entlastung suchen, desto länger sitzen wir alle zusammen fest. Diese Rechnung ist einfach. Trotzdem zanken sich die Ministerpräsidenten um jeden Millimeter Regel-Verschärfung, während den meisten Bürgern längst klar ist: Die weichen Lockdowns bringen nichts. Wir müssen ganz herunterfahren. Je länger wir das hinauszögern, desto mehr Menschen werden sterben.

Das ist doch eine Frage von Solidarität und der Vernunft. Sollte man meinen.