Feuerwehr-Präsident Ziebs fordert Kritiker zum Rücktritt auf

Schwelm. Im Streit an der Spitze des Feuerwehrverbandes hat sich Präsident Ziebs erstmals geäußert: „Ich habe zwischenzeitlich an Rücktritt gedacht.“

Der zum Rücktritt aufgeforderte Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV), Hartmut Ziebs, will um sein Amt kämpfen. Fünf von sieben Vize-Präsidenten hatten dem 60 Jahre alten Gerüstbau-Unternehmer aus Schwelm (Ennepe-Ruhr-Kreis) vor mehr als einer Woche das Vertrauen entzogen. „Ja, ich habe zwischenzeitlich an einen Rücktritt gedacht“, sagte Ziebs im Gespräch mit der Westfalenpost, „die zahlreichen Solidaritätsbekundungen in den vergangenen Tagen haben mich davon überzeugt, weiterzumachen.“