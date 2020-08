Feuer in Werl: Zwölf Bewohner in Krankenhäuser eingeliefert

Zwölf Menschen sind nach einem Feuer in einem Werler Mehrfamilienhaus in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Ein Baby und ein vierjähriges Kind sollen schwer verletzt sein.

Nach einem Brand in einem Werler Mehrfamilienhaus in der Nacht zu Dienstag sind zwölf Bewohner in Krankenhäuser gebracht worden. Das berichtete ein Sprecher der Kreispolizeibehörde Soest.

Weitere Angaben zur Schwere der Verletzungen, zum Hergang und Brandursache wurden zunächst nicht gemacht. Einem Bericht des „Westfälischen Anzeiger“ zufolge wurden ein Baby und ein vierjähriges Kind schwer verletzt.

Eine Bewohnerin sei von einem Rauchmelder geweckt worden und habe die Nachbarn noch warnen können. „Das hat Leben gerettet“, sagte laut dem „Westfälischen Anzeiger“ der Leiter der Feuerwehr Werl. (dpa)