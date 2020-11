EU-Politiker Liese: Nur noch mit Impfpass zu Konzerten

Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) ist zuversichtlich, dass die geplanten mindestens 53 Corona-Impfzentren in NRW schon in gut drei Wochen einsatzbereit sein werden. Wann sie ihre Arbeit aufnehmen könnten, hänge davon ab, wann ein zur Verfügung stehe, sagte er gestern.

Der EU-Gesundheitspolitiker Peter Liese geht davon aus, dass noch im Dezember mit den Impfungen begonnen werden kann. Die Zulassung der bisher drei bekannten Impfstoffe werde noch vor Weihnachten erfolgen, sagte der CDU-Europaabgeordnete aus Meschede dieser Zeitung. Wenn es dann bis zum März gelinge, zunächst Risikopatienten und medizinisches Personal zu impfen, „wird die Corona-Pandemie ihren Schrecken verlieren“, sagte er. Dann sei eine Überlastung des Gesundheitssystems nahezu ausgeschlossen .

Vor Weihnachten zusammenreißen

Zuvor müssten die Maßnahmen allerdings verschärft werden, um die Zahl der Neuinfektionen so gering wie möglich zu halten. So sollten Schüler über 14 Jahre in geteilten Klassen unterrichtet werden. Private Feiern mit zahlreichen Gästen und Betriebe müssten besser kontrolliert werden. „Es kann doch nicht sein, dass im Sauerland gerade die privaten Grillhütten ausgebucht sind“, kritisierte der Politiker. Nur wenn die Inzidenzzahlen unter 50 fallen würden, könnte man zum Weihnachtsfest an Lockerungen denken. „Wir müssen uns jetzt zusammenreißen“, sagte auch Otto Wulff, Bundesvorsitzender der Seniorenunion. „Wenn wir jetzt noch ein paar Monate einen härteren Kurs fahren, dann werden wir am Ende gegen die Pandemie gewinnen. Deshalb sollten wir uns mit Besuchen zum Weihnachtsfest zurückhalten, vor allem, um unsere älteren Mitbürger zu schützen.“

Impf-Druck auf Bürger erhöhen

Sollten im Sommer 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung geimpft seien, „dann ist die Pandemie vorbei“, betonte Liese. Die EU habe sich eine ausreichende Menge Impfstoff vertraglich gesichert . Den Ausrichtern von Konzerten, Schützenfesten und anderen Großveranstaltungen empfiehlt der EU-Politiker trotzdem, auch zu diesem Zeitpunkt nur geimpfte Personen einzulassen. „Es gibt zwar keine Impflicht, aber jeder sollte dann seinen Impfausweis mitbringen“, sagte Liese. Das würde für mehr Sicherheit sorgen. Zudem könne so der Druck auf die Bürger erhöht werden, sich überhaupt impfen zu lassen.