Winterberg. Mehr als nur Winterberg: Wo am ersten Adventswochenende Ski-Abfahrten, Langlauf und Rodeln möglich sind. Die Übersicht.

Sehr früh kann in diesem Jahr im Sauerland und in Wittgenstein die Skisaison starten. Noch sind lange nicht alle Möglichkeiten in Betrieb. Hier der Überblick, wo schon Abfahrt, Langlauf und Rodeln möglich sind.

Abfahrt und Rodeln

Im Skiliftkarussell Winterberg laufen seit Freitag die ersten Lifte. Mindestens vier zusammenhängende Skilifte sind zwischen Rauher Busch und Poppenberg aktiv. Im Zuge erfolgreicher Schneeproduktion sollen weitere hinzukommen. Das Skigebiet ist dann täglich geöffnet.

Freitagabend findet der erste Flutlichtabend statt: Das Skigebiet Wilde Wiese bei Sundern öffnet um 18 Uhr.

Das Skidorf Neuastenberg will am Samstag das Kerngebiet öffnen. Dazu gehören zwei Skilifte und zwei Rodellifte. Die Tickets gibt es zu reduzierten Vorsaisonpreisen. Ob das Skigebiet vorerst nur am Wochenende geöffnet ist, oder ob auch während der Woche Lifte laufen werden, geben die Betreiber kurzfristig auf ihrer Website bekannt.

Das Skigebiet Bödefeld-Hunau will Samstag und Sonntag jeweils von 9 bis 16.30 Uhr das Förderband für Rodler und Skifahrer laufen lassen. Der untere Pistenbereich ist auf Naturschnee geöffnet.

Das Skigebiet Olpe-Fahlenscheid öffnet ab Samstag täglich. Das Transportband wird auf jeden Fall laufen. Die Betreiber hoffen, auch den kleinen Lift aktivieren zu können. Eventuell sogar den langen Schlepplift. Infos zum Angebot gibt es kurz vorher auf der Website.

Das Skigebiet Hohe Bracht hat bereits am Mittwoch den Tellerlift gestartet.

Das Skigebiet Schlossberg/Küstelberg (Medebach) meldet 30 Zentimeter Naturschnee und gute Rodelbedingungen. Der Rodelhang ist am Wochenende für die Kinder präpariert. Die Betreiber versuchen auch den kleinen Skilift in Betrieb zu nehmen, was aber noch nicht sicher ist.

In Willingen-Usseln wird am Samstag und Sonntag der Skilift Emmet laufen. Die Betreiber haben Schnee produziert und werden jeweils von 10 bis 17 Uhr öffnen.

Im Skigebiet Willingen am Ettelsberg steht ein kleines Rodelangebot mit Förderband auf der Dorfwiese bereit.

Langlauf

In Winterberg sind rund 35 von knapp 50 Kilometern Langlaufloipen gespurt. Genaue Informationen unter wintersport-arena.de/nordisch/loipengebiete-und-schneehoehen

In Bad Berleburg-Girkhausen sind gut 25 von insgesamt 30 Loipenkilometern in Schuss und können bei gut 25 Zentimetern Schnee genutzt werden - auch in klassischer Technik. Einstieg am Albrechtsplatz (B 480) und an der Skihütte auf der Steinert.

In Bad Berleburg-Wunderthausen sind an der Pastorenwiese die kompletten 20,5 Kilometer gespurt. Die Loipen starten und enden alle unmittelbar bei der Skihütte, die, solange die Loipe gespurt ist, freitags und samstags geöffnet ist.

Die Hunau-Loipe in Schmallenberg ist auf knapp 21 Kilometern gespurt. Einsteig erfolgt über Rimberg/Turmstraße.

In Neuastenberg/Lenneplätze stehen 4 Kilometer gespurte Loipen zur Verfügung.

Beim Ski-Club Rückershausen in Bad Laasphe ist aktuell eine 2-Kilometer-Runde auf dem Aberg zum Skaten gewalzt.

Im Skigebiet Willingen sind knapp 15 von fast 88 Kilometern Loipe gespurt.

