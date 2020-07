Erneute Bombendrohung gegen Bank in Werdohl

Werdohl. Bereits zum vierten Mal seit Oktober 2019 gibt es eine telefonische Drohung. Erste Indizien geben Aufschluss.

Die Volksbank-Filiale in Werdohl ist erneut Ziel einer Bombendrohung geworden. Bereits zum dritten Mal innerhalb der vergangenen acht Tage musste die Polizei das Gebäude räumen, erneut haben die Beamten keine Bombe in den Räumen der Filiale entdecken können. Nach der insgesamt vierten Drohung dieser Art in den vergangenen elf Monaten verstärkt die Polizei die Suche nach dem Gefährder.

Erst am vergangenen Montag (13. Juli) und Donnerstag hatte sich ein Anrufer telefonisch an die Hotline der Volksbanken gerichtet und eine Bombendrohung ausgesprochen. Während bei der Drohung am Donnerstag auch die Filiale in Lüdenscheid zum Ziel wurde, so galt die Bedrohung am Dienstagmittag nur der Zweigstelle in Werdohl.

Erneut keine Anzeichen einer Bombe

Nach der wiederholten Durchsuchung der Filiale durch die Polizei konnte wie bei allen bisherigen Drohungen keine Bombe gefunden werden. Mittlerweile geht die Kreispolizei im Märkischen Kreis von einer geringen Gefahr durch die Drohungen aus, ohne diese allerdings zukünftig nicht ernst zu nehmen. Währenddessen geht die Täter-Ermittlung weiter, einer ersten Spur wird bereits nachgegangen.

Denn bei der Drohung am 13. Juli kam der Anruf aus einer nahe gelegenen Telefonzelle kam. Diese ist gerade einmal wenige Meter von der Filiale in der parallel verlaufenen Freiheitstraße. Ob auch die vierte Drohung am Dienstag von dieser Telefonzelle aus getätigt wurde, wird nach Angaben der Polizei derzeit noch geprüft.