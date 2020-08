Entwichener Häftling stellt sich nach mehr als einem Jahr

Das Archivbild zeigt die JVA in Werl. Dort war der Geflüchtete in Sicherheitsverwahrung.

Bielefeld/Werl. Mehr als ein Jahr nach seiner Flucht aus der JVA Werl hat sich ein Häftling jetzt der Polizei gestellt. Nach ihm wurde europaweit gefahndet.

Ein entwichener Häftling hat sich nach mehr als einem Jahr im Beisein eines Anwalts in Bielefeld gestellt. Der 31-Jährige sei daraufhin am Dienstag festgenommen worden und werde der JVA Werl überstellt, teilte die Polizei Bielefeld am Mittwoch mit. Er sei am 20. März 2019 bei einem privaten Besuch in Bad Salzuflen geflüchtet.

Der Deutsche mit serbischen Wurzeln, der im ostwestfälischen Herford geboren wurde, hatte zwei Bedienstete beim Besuch seiner Eltern überlistet und war durch ein Badezimmerfenster und mit dem Auto der Eltern entkommen. Er war 2015 wegen gefährlicher Körperverletzung zu drei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt worden.

Nach Flucht von Gewalttäter Personenschutz für seine Ex-Freundin

Nach damaligen Angaben der Ermittler wurden Daniel V. weder Hand- noch Fußfesseln angelegt – obwohl der 32-Jährige als besonders gefährlich gilt. Gegen die begleitenden Justizvollzugsbeamte wurde ein Disziplinarverfahren eingeleitet.

Nach dem Flüchtigen war europaweit fahndet worden. Zudem gab es Personenschutz für verschiedene Personen im Umfeld des Häftlings, darunter sei laut einem Medienbericht auch seine Ex-Freundin gewesen.

Gesuchter war in Serbien in U-Haft

„Seine Haftzeit hatte er abgesessen“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bielefeld am Mittwoch auf Nachfrage. Weil er nach Strafverbüßung aber weiterhin als Gefahr galt, kam er nicht frei, sondern 2017 in die Sicherungsverwahrung. Die Haftgründe dafür müssten aber von der Justiz regelmäßig neu bewertet werden, erklärte der Sprecher.

Auf seiner Flucht nach Serbien hatte er dort offenbar einen Raubüberfall verübt, hieß es bei der Staatsanwaltschaft. Details dazu waren aber am Donnerstag nicht zu erfahren. Er war dort sogar festgenommen worden und kam in Untersuchungshaft. Da er auch die serbische Staatsbürgerschaft habe, sei er von Serbien jedoch nicht an Deutschland ausgeliefert worden. (mit dpa)

Lesen Sie zum Thema auch den Bericht: Wie oft türmen Häftlinge in NRW?