Hagen/Winterberg. Skifahren, Snowboarden, Rodeln, Wandern: Beim Ski-Erlebnistag der WESTFALENPOST gibt es am 12. Januar ein Ticket für drei Skigebiete.

Die WP lädt zum Ski-Erlebnistag in Winterbergs Skigebieten

Zu einem Ski-Erlebnistag lädt die WESTFALENPOST ihre Leser ein. Am 12. Januar 2020 bieten wir Ihnen in den Höhendörfern Winterbergs einen ganz besonderen Tag. In den drei Skigebieten am Skikarussell Altastenberg, am Postwiesen-Skidorf Neuastenberg, dem Skigebiet Sahnehang und am Kahlen Asten erwartet Sie ein buntes Programm zu ermäßigten Preisen.

In den Skigebieten wird für jeden etwas geboten: Skifahren, Snowboarden, Rodeln, Wandern oder einfach die Atmosphäre bei Musik und leckerem Essen erleben. An diesem Tag gibt es in jedem Skigebiet zusätzliches Programm, natürlich kann man auch mit den Tickets, die 20 Euro für Erwachsene und 10 Euro für Kinder bis 15 Jahren kosten (Kinder unter 5 Jahren zahlen nichts) zwischen den Skigebieten wechseln. Der Transfer mit dem Skiticket ist an diesem Tag mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kostenlos.

Um für die ganze Familie bzw. für jeden etwas zu bieten, haben sich die Gebiete Schwerpunkte gesetzt. Im Skikarussell Altastenberg ist es das Thema Familie, das Postwiesen-Skidorf Neuastenberg hat den Schwerpunkt Funslope-Spaß, im Skigebiet Sahnehang geht es natürlich ums Rodeln und Skifahren. Und für alle Nicht-Ski-Fahrer gibt es neben geführten Wanderungen noch zusätzlich Programm am Kahlen Asten.

