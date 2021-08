Die schönsten Radtouren im Sauerland: 10 Bücher zu gewinnen

Wir verlosen zehn Ausgaben von "Mit Schwung durchs Sauerland: Die schönsten Touren mit Pedelec & E-Bike". Jetzt am Gewinnspiel teilnehmen!

Das Sauerland ist bergig - doch ein E-Bike oder Pedelec machen es auch auf dem Rad leicht erfahrbar. Die perfekte Inspiration für Radtouren in der Region liefert das Buch "Mit Schwung durchs Sauerland: Die schönsten Touren mit Pedelec & E-Bike". Autor Martin Haselhorst stellt darin zahlreiche Strecken zwischen knapp 30 und 60 Kilometern vor. Vom Seeblick bis zum Gipfelglück ist alles dabei: gut befahrbare Strecken, tolle Aussichten und Sehenswürdigkeiten am Streckenrand.

Im Rahmen unseres Gewinnspiels verlosen wir insgesamt zehn Exemplare. Teilnahmeschluss ist der 6. August.

Datenschutzhinweise nach DSGVO erhalten Sie unter www.funkemedien.de/datenschutzinformation oder der kostenfreien Rufnummer 0800 804333. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich einverstanden, dass im Falle eines Gewinnes Ihr Name und Wohnort in der WP veröffentlicht werden.

