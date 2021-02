Der große Corona-Check: Jetzt mitmachen!

Hagen. Wie kommen unsere Leserinnen und Leser durch die Krise? Was vermissen sie, wie blicken sie in die Zukunft? Machen Sie mit bei unserer Umfrage!

Die Corona-Krise hat unseren Alltag verändert wie kein Ereignis zuvor. Seit einem Jahr bestimmt die Pandemie unser Leben. Wir möchten wissen, was sich für unsere Leserinnen und Leser verändert hat. ​

Darum haben wir einen Fragebogen entwickelt, mit dessen Hilfe wir das Stimmungsbild in der Region abbilden möchten. Die Antworten sind Grundlagen für weitergehende Recherchen: Was könnte sich in der Stadt ändern? Wie kann man den lokalen Einzelhandel und die Gastronomie wieder stärken? ​

Die Umfrage dauert etwa fünf Minuten. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen wir zehn Genussboxen.

Die Ergebnisse des Corona-Checks veröffentlichen wir Online, in der Tageszeitung und im Epaper.

