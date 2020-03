Dortmund. Die steigende Zahl tödlicher Motorrad-Unfälle im Sauerland alarmiert die Polizei. Auf der Motorradmesse in Dortmund spricht sie Fahrer an.

Er weiß, wie tote Motorradfahrer aussehen. Er weiß, wie es an der Unfallstelle riecht. Und er weiß, wie schrecklich es ist, einer Familie mitteilen zu müssen, dass ein Familienmitglied nie wieder nach Hause kommt. „Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann“, sagt Stefan Kronenberg. Dem Polizeihauptkommissar steht der Schreck ins Gesicht geschrieben, als sei er gerade von einem Unfallort gekommen.

Kein Wunder, dass der 57-jährige Beamte der Polizei des Hochsauerlandkreises auf der Motorradmesse in Dortmund angesichts hoher Unfallzahlen bei Bikern für mehr Sicherheit auf der Straße wirbt. Am Wochenende ist die Polizei deshalb in Halle 6 mit einem Stand vertreten.

Mehr tote Biker im Jahr 2018

Nötig ist das. Im vergangenen Jahr kamen zehn Motorradfahrer im Hochsauerland ums Leben – mehr als im Jahr 2018. Im Märkischen Kreis starben vier Biker bei Unfällen. Dazu kamen vier Motorradfahrer, die bei Unfällen auf Autobahnen im Einzugsbereich der Polizei Dortmund getötet wurden.

Der Polizei fiel auf, dass neun der zehn tödlichen Unfälle im Hochsauerland tragische Folge von Fahrfehlern waren. Präventionsexperte Kronenberg, selbst leidenschaftlicher Motorradfahrer, betont das aus gutem Grund: „Wir lesen in Motorrad-Foren im Internet immer wieder, dass Unfälle mit Kradbeteiligung meist durch Pkw-Fahrer verursacht werden. Das ist falsch.“

Motorradmesse Dortmund: * Besucher * Polizeihauptkommissar Stefan Kronenberg, Polizei Hochsauerlandkreis Foto: jürgen overkott / WP

Die Untersuchung der Unfallumstände im Hochsauerland sorgte zudem für eine zweite Erkenntnis. „Die meisten der Unfallbeteiligten kamen nicht aus der Region: Die Einheimischen kennen ihre Kurven nämlich. Die meisten Unfallbeteiligten kamen von außerhalb, aus dem Ruhrgebiet oder – noch weiter weg – aus Holland“, weiß Kronenberg.

„Das ist der Grund dafür, dass sich die Polizei Dortmund entschlossen hat, stärker mit den Polizeibehörden in Südwestfalen zusammenzuarbeiten“, sagte der Dortmunder Polizeisprecher Peter Bandermann unserer Zeitung.

Die Fachleute sprechen auf der Messe über Fahrsicherheit, Fahrzeugtechnik und Kleidung. Sie wissen, dass die Risikogruppe der jungen Wilden zwischen 21 und 30 Jahren den Kurven-Kick sucht. Stefan Kronenberg: „Das sind Fahrer, die eine GoPro-Kamera auf ihrem Helm haben. Sie fahren kurvige Strecken immer wieder, weil sie Bestzeit fahren wollen. Dann stellen sie die Filme ins Netz.“ Damit nicht genug: „Manche Fahrer stellen sogar Filme von sich ins Netz, wenn sie einen Unfall gebaut haben.“

Risikogruppe: Wiedereinsteiger

Doch die Polizei hat eine weitere Risikogruppe ausgemacht, die zunächst unauffällig wirkt: die Wiedereinsteiger jenseits der 50. Bei ihnen ist die Frage nach der körperlichen Fitness erlaubt – gerade dann, wenn sie vor ihrer Tour durchs Sauerland bereits mehrere Stunden auf dem Bock gesessen haben. Noch einmal Stefan Kronenberg: „Ein Motorradfahrer ist im Vergleich zum Autofahrer einer fünffach höheren Belastung ausgesetzt – allein durch den Winddruck.“ Das führt zu schnellerer Ermüdung bei nachlassender Konzentration. „Ich weiß das aus eigener Erfahrung“, gesteht Kronenberg. Persönlich hat er schon die Konsequenzen gezogen: „Ich hatte lange Zeit eine große Enduro von BMW. Aber ich habe gemerkt, dass ich unbeweglicher wurde. Jetzt fahre ich eine kleine 125er.“

Tipp: Fahrsicherheitstraining

Kniescheibenschleifern wie Wiedereinsteigern empfiehlt Kronenberg ein Fahrsicherheitstraining: „Dort lernen Fahrer sich und ihre Maschine ganz neu kennen.“

Genau deshalb verlost die Polizei auf ihrem Messestand zwölf Trainings auf dem Gelände der Verkehrswacht in Hemer. Der Termin steht bereits fest: Samstag, 18. April.

Bereits tags zuvor ist die Polizei des Märkischen Kreises auf beliebten Biker-Pisten präsent, im Hönnetal wie in Herscheid. Dort kombinieren sie Aufklärung und Kontrolle. Die Polizei geht bei Temposündern üblicherweise von Fahrlässigkeit aus. Nach einem Präventionsgespräch gilt Rasen als Handlung mit bedingtem Vorsatz. Wer unmittelbar nach polizeilicher Ansprache geblitzt wird, zahlt doppelt.

>> INFO: Motorradmesse am Wochenende

„Motorräder Dortmund“ findet am Samstag und am Sonntag in den Westfalenhallen statt – in den Hallen 3 bis 7. Die Motorrad-Schau öffnet jeweils um 9 Uhr. Karten gibt es an der Tageskasse oder online unter www.zweiradmessen.de.

Die Branche erwartet Impulse durch neue Führerscheinregeln. So dürfen Jugendliche nun auch in NRW bereits ab 15 Jahren Mopeds mit Geschwindigkeit bis 45 km/h fahren. Zudem dürfen erfahrene Autofahrer ohne zusätzliche Prüfung 125er Maschinen fahren. Einschränkung: Sie müssen zuvor einige Übungsstunden in einer Fahrschule absolvieren.