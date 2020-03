COVID-19 Coronavirus: Ein weiterer Fall in Lüdenscheid bestätigt

Lüdenscheid. Eine weitere Frau aus Lüdenscheid ist mit dem Coronavirus infiziert. Sie ist Lehrerin an der Mosaikschule und seit ein paar Tagen in Quarantäne.

Der Märkische Kreis teilt am Montagnachmittag, 9. März, mit, dass sich ein weiterer Fall einer Coronavirus-Infektion bestätigt hat. Dabei würde es sich um eine Frau aus Lüdenscheid handeln, die bereits unter Quarantäne stand und einmal negativ getestet wurde. Die Anzahl der infizierten Personen im Märkischen Kreis ist damit auf sechs gestiegen.

Sechs infizierte Personen im Märkischen Kreis

Darunter zählen der Lehrer der Mosaikschule, ein Ehepaar aus Plettenberg, das Ehepaar aus Lüdenscheid sowie die Frau aus Lüdenscheid. Das Vorgehen des Kreises richte sich nach den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts, heißt es in der Mitteilung weiter.

Obwohl sich die Frau, ebenfalls Lehrerin an der Mosaikschule, seit Tagen in Quarantäne befand und zunächst keine Symptome hatte, ermittelt das Kreisgesundheitsamt jetzt weitere mögliche Kontaktpersonen. Die Lüdenscheiderin muss selbstverständlich weiterhin in Quarantäne bleiben.

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe hat unter der Rufnummer 116 117 einen telefonischen Info-Dienst eingerichtet. Dort werden alle Fragen im Zusammenhang mit dem Coronavirus beantwortet. Das NRW-Gesundheitsministerium ebenfalls Bürgertelefon unter der Nummer 0211/91191001 geschaltet. Das Infotelefon des Märkischen Kreises ist unter 02351/966-7272 von 7.30 bis 18 Uhr erreichbar.