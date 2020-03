Am Flughafen Dortmund nimmt die Zahl der Flüge kontinuierlich ab. "Die Passagierzahlen entwickeln sich stark rückläufig und sinken von Tag zu Tag zuletzt auf über minus 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahrestag. Damit erlebt der Flughafen einen nie dagewesenen Einbruch seiner Fluggastzahlen", heißt es in einer Mitteilung von Donnerstag, 19. März.

Flugverkehr von und nach Polen eingestellt

Am vergangenen Wochenende waren die Direktflüge von und nach Polen komplett eingestellt worden. Das betraf mit Danzig, Kattowitz, Krakau, Breslau und Olsztyn-Masury fünf Ziele ab dem Dortmund Airport. Bereits in den Tagen zuvor hatten immer mehr Länder ihre Einreisebestimmungen verschärft - von kompletten Flugstreichungen (Kosovo) über ein Einreiseverbot aller aus Deutschland eintreffenden Reisenden, die nicht die Staatsangehörigkeit des Landes besitzen, in das sie einreisen wollen (Nordmazedonien), bis hin zu einer 14-tägigen Quarantäne in die sich Reisende aus Deutschland nach Ankunft etwa in Rumänien, Georgien, Litauen oder Lettland begeben müssen. Theater Hagen näht 1000 Atemschutzmasken für Krankenhaus

Für den Dortmunder Airport bedeutet dies einen Dämpfer nach jahrelangen Steigerungen der Passagierzahlen auf zuletzt über 2,7 Millionen (2019). Dortmund war der deutsche Flughafen mit den höchsten Steigerungsraten bei den Fluggästen (plus 19,1 Prozent im vergangenen Jahr) und konnte nach eigenen Angaben 2019 sein Betriebsergebnis auf minus 380.000 Euro reduzieren.

Dazu trug auch die Infrastruktur mit Shops und Gastronomieangeboten am Flughafen einen Teil bei, die nun zurückgefahren wird. Die Besucherterrasse am Dortmund Airport bleibt ab sofort bis zum 19. April geschlossen. Zum Wochenende schließen alle gastronomischen Angebote und die Shops. Der Duty Free Shop ist bereits seit dem 18. März 2020 geschlossen.

Auch die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr wird ab dem 23. März eingestellt, teilt der Flughafen mit. Dies betrifft unter anderem die Buslinie 490 der DSW21. Damit entfällt die direkte Busverbindung zwischen Aplerbeck und dem Dortmund Airport sowie der Shuttletransport zwischen den Parkplätzen P6 und P5 und dem Terminal. Zeitgleich werde auch der AirportExpress zwischen dem Dortmunder Hauptbahnhof und dem Dortmund Airport sowie der AirportShuttle zwischen dem Bahnhof Holzwickede und dem Dortmund Airport eingestellt.