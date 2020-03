Am Tag der Entscheidung können wir alle wohl gar nicht wirklich überblicken, was das Ganze für uns bedeutet: Die Schulen schließen, die Kindergärten machen dicht. Und was dabei etwas untergeht: In den Seniorenheimen sollen keine Besucher mehr zugelassen werden. Im Klartext: Die Betagten, die so sehr auf Kontakte angewiesen sind, werden quasi von der Außenwelt abgeschnitten.

Wenn jetzt Superlative genutzt werden, wie „beispiellos“ oder „einmalig in der 75-jährigen Nachkriegszeit“, dann stimmen diese. Wir hatten in den vergangenen Jahrzehnten Katastrophen wie den Kernkraft-GAU von Tschernobyl, als Kinder nicht im Sand spielen durften und immer wieder neue Verzehrwarnungen für Lebensmittel kamen. Wir hatten die Terroranschläge des 11. September 2001, die die Welt nachhaltig verändert haben. Doch in den Alltag der meisten von uns hat nichts von dem so eingegriffen wie nun das Coronavirus. Noch nie ist das öffentliche Leben so radikal heruntergefahren worden. Vor allem nicht für solch eine lange Zeit.

Der Wirtschaftskreislauf wird geschwächt

Was uns noch sehr beschäftigen wird: Wer jetzt denkt, dass es nur Gastronomen oder Messebauer treffen wird, der irrt. Wir nehmen unserem Wirtschaftskreislauf zunehmend den Treibstoff. Wenn wir die Schulen und die Kitas schließen – wir sprechen hier über viele Tausende Familien allein in unserer Region –, dann werden Massen nicht mehr gewohnt ihrer Arbeit nachgehen können. Das schwächt den Wirtschaftskreislauf.

Gibt es also eine Alternative zu all den einschneidenden Maßnahmen? Nein, die gibt es wohl nicht. Wer jetzt noch denkt, dass noch gar nichts Schlimmes geschehen sei, dem sei noch einmal die Situation in Italien vor Augen geführt. Dort fing es auch mit einigen Infektionen an, inzwischen haben wir weit mehr als 1000 Tote,

. Und die Mediziner müssen schreckliche Entscheidung treffen, wem mit den begrenzten Ressourcen noch geholfen werden kann. Diese Situation muss in Deutschland mit aller Macht verhindert werden. Es gibt keinen Grund zur Panik. Wir sind ein starkes Land, das in den vergangenen Jahren eine wirtschaftliche Stabilität erreicht hat, um die uns die Welt beneidet. Wir haben ein Gesundheitssystem, das zwar Federn gelassen hat, das aber äußerst leistungsfähig ist. Und wir haben uns.

Die polarisierte Gesellschaft jetzt wieder einen

Es ist zuletzt immer wieder über die polarisierte und gespaltene Gesellschaft geredet worden nach den Wirren der Wahl in Thüringen und dem rechtsradikalen Terror. Wir haben es jetzt in der Hand, Einheit zu demonstrieren. Die wird sich besonders daran bemessen, wie wir mit den Schwachen umgehen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen nicht vereinsamen. Wir dürfen nicht auf den Staat warten, der das organisiert. Warum telefonieren wir nun nicht viel öfter mit Angehörigen oder älteren Nachbarn, die wir sonst im Alltag vergessen? Warum organisieren wir – unter Einhaltung der Schutzvorschriften – nicht nachbarschaftliche Einkaufsdienste, Bücheraustausche oder was auch immer? Und warum bieten wir nicht der alleinerziehenden berufstätigen Mutter an, dass wir sie jetzt natürlich unterstützen?

Klingt das nicht alles nach Kleinigkeiten angesichts der großen Krise? Ja. Aber genau diese Kleinigkeiten, genau diese Aufmerksamkeit brauchen wir in den kommenden Wochen oder Monaten. Die Politik gibt das richtige Zeichen, indem sie riesige wirtschaftliche Hilfen für die bedrohte Wirtschaft garantiert. Wir als Bürger müssen das gesellschaftliche Leben im Kleinen zusammenhalten.