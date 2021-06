Bei einer 89-jährigen Patientin in Paderborn wurde die Eta-Mutation nachgewiesen – erstmals im Kreis. (Symbolbild)

Krankenhaus Corona in Paderborn: Aufnahmestopp wegen "Eta-Variante"

Paderborn. Wegen eines Falles der "Eta-Variante" des Coronavirus hat eine Klinik in Paderborn Aufnahmestopp und Besuchsverbot für eine Station angeordnet.

Auf einer Paderborner Krankenhaus-Station ist wegen des erstmaligen Auftretens der sogenannten Eta-Variante des Coronavirus ein Besuchs- und Aufnahmestopp verhängt worden.

Die Variante, die nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) erstmalig im Dezember 2020 in Angola nachgewiesen wurde, sei in der Klinik bei einer 89-Jährigen festgestellt worden, teilte der Kreis am Donnerstag mit.

„Vorsorglich“ seien daher entsprechende Schritte auf der Station veranlasst worden. Die Hygienemaßnahmen seien verschärft und eine regelmäßige Testung mit PCR-Tests, die beim Erkennen von Infektionen mit dem Coronavirus als sehr genau gelten, angeordnet worden. Wo sich die Frau infiziert haben könnte, sei nicht bekannt.

Corona in NRW: Eta-Variante nicht "besorgniserregend"

Nach Angaben des Kreises war es das erste Mal, dass die Eta-Variante im Kreisgebiet labordiagnostisch nachgewiesen wurde. Das RKI führt sie in der Liste der „unter Beobachtung stehende Varianten“. Sie zählt nicht zu den „besorgniserregende Varianten“, unter denen etwa die Delta-Variante geführt wird. (dpa)

