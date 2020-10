Corona in Hagen: Aktueller Inzidenzwert laut Stadt bei 69,4

Die NRW-Landesregierung und Mediziner empfehlen die Grippeimpfung. Wie lange hält der Schutz überhaupt an und was hat das mit Corona zu tun?

Das Corona-Virus hat sich in Hagen ausgebreitet. Die Stadt gilt seit vergangener Woche als Risikogebiet. Die Stadt Hagen hat den Inzidenzwert am Montag mit 69,4 angegeben. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt die Sieben-Tages-Inzidenz am Montagmorgen (Stand 0 Uhr) bei 72,6. Damit liegt Hagen auf Platz zwei in NRW. Einen höhren Inzidenzwert hat Herne mit 86,29. Nach Angaben der Stadt begründen Verzögerungen beim Hochladen die Abweichungen.

Hagens Oberbürgermeister appelliert: „Halten Sie sich an unsere neuen Regeln“

„Das ist eine sehr ernstzunehmende Entwicklung. Unsere Aufgabe ist es, schnell und konsequent zu handeln, um die steigenden Infektionszahlen abzuwenden. Dafür ist jede Hagenerin und jeder Hagener gefragt: Tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz und halten Sie sich bitte an unsere neuen Regeln!“, sagte Oberbürgermeister und Krisenstabsleiter Erik O. Schulz am Donnerstag.

Corona in Hagen: Die wichtigsten Infos im Überblick

Nach Angaben der Stadt herrscht bei einigen Bürgern Unsicherheit, wo sie sich mit Blick auf die Herbstferien testen lassen können. Die Verwaltung betont, dass die – unabhängig davon, ob die Person eine Urlaubsreise antreten möchte oder typische Krankheitssymptome aufweist. Der Rettungsdienst solle nur im Notfall bei akuten schweren Krankheitsverläufen verständigt werden.

Um die Stadt Hagen vor allem bei der Kontaktpersonen-Nachverfolgung zu unterstützen, wird ab der kommenden Woche die Bundeswehr beim Gesundheitsamt eingesetzt.

Kostenlose Coronatests für Urlauber im Drive-In-Zentrum

Während der Herbstferien (12. bis 23. Oktober) bietet das Gesundheitsamt der Stadt Hagen in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz Hagenerinnen und Hagenern, die innerhalb Deutschlands verreisen möchten, eine kostenlos Testung auf das Coronavirus an. Die Testungen finden ab sofort montags, dienstags, donnerstags und freitags von 13.30 bis 14.30 Uhr im auf dem Friedensplatz in Altenhagen statt. Die Menschen können ohne Termin kommen.

Wo die Corona-Fälle herkommen

„Die Zahl der vielen Neuinfektionen kommt zustande, weil Kinder aus aus zwei Kitas und Schulen insgesamt in 15 Familien für Ansteckungen gesorgt haben“, sagt Stadt-Pressesprecherin Clara Treude. Bei den Kitas handelt es sich um die Einrichtungen Kita Kinderland und Kita Gabriel. Zweitere ist die größte Kindertagesstätte NRWs in der Yorckstraße. Sie ist aktuell geschlossen.

„Aktuell testen wir sehr viel“, erklärt Clara Treude. Damit steige die Zahl der positiven Testergebnisse natürlicherweise ebenfalls an. Das Interesse an Informationen ist groß: In den vergangenen Tagen hatte sogar die städtische Homepage Ladeschwierigkeiten.

Corona in Hagen: Das sind die Maßnahmen

Die Gruppengröße bei Treffen in der Öffentlichkeit wird in ganz Hagen auf maximal fünf Personen beschränkt. Ausnahmen regelt die Coronaschutzverordnung beispielsweise bei direkten Verwandten oder Personen aus einem Haushalt.

Anzeige und Genehmigungspflicht von privaten Festen

An privaten Festen außerhalb von Wohnungen dürfen seit Donnerstag, 8. Oktober, bis maximal 25 Personen teilnehmen. Bei einer Teilnehmerzahl von 5 bis 10 erwarteten Personen gilt eine Anzeigepflicht. Anzeigepflichtig sind die Personen, die zu einem solchen Fest einladen. Bei einer Teilnehmerzahl von 11 bis 25 Personen gilt eine Genehmigungspflicht. Die Genehmigungsanträge sind von den Personen zu stellen, die zu einem solchen Fest einladen. Anzeigen und Genehmigungsanfragen nimmt das Hagener Ordnungsamt unter E-Mail ordnungsamt@stadt-hagen.de entgegen.

Mund-Nasen-Schutz für Erwachsene in Kitas

Innerhalb von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und heilpädagogischen Kindertageseinrichtungen haben erwachsene Personen während des Aufenthaltes in der Einrichtung eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, sofern ein Abstand zu anderen Personen von 1,50 Metern nicht eingehalten werden kann. Dies gilt ausdrücklich auch beim Umgang mit zu betreuenden Kindern.

Mund-Nasen-Schutz-Pflicht in Schulen

Hier gelten weiterhin die Regeln der . Somit besteht für Schülerinnen und Schüler weiterführender Schulen eine Maskenpflicht während des Unterrichts und während der Betreuung immer dann, wenn der Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann.

In Grundschulen gilt diese Pflicht weiterhin nicht, solange sich die Klassen im Klassenverband im Unterrichtsraum aufhalten. Die weiteren Vorschriften der Coronabetreuungsverordnung bleiben unberührt. Für Lehrkräfte, Betreuungskräfte und sonstiges Personal, besteht eine Maskenpflicht auch bei Konferenzen, Besprechungen und auf Sitzplätzen im Lehrerzimmer, falls der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen nicht eingehalten werden kann.

Maximal 150 Zuschauer bei Sportveranstaltungen

Das Betreten von Sport- oder Wettbewerbsanlagen ist für maximal 150 gleichzeitig anwesende Zuschauer zulässig, sofern geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zum Infektionsschutz und zur Steuerung des Zutritts sichergestellt sind. Außerhalb von festen Sitzplätzen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. In geschlossenen Sport- und Wettbewerbsanlagen gilt auch an festen Sitzplätzen eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, wenn der Mindestabstand von 1,50 Metern nicht eingehalten werden kann.

Maximal 200 Zuschauer bei Kulturveranstaltungen

Kulturveranstaltungen, Konzerte und Aufführungen sind auf Grundlage eines besonderen Hygiene- und Infektionsschutzkonzeptes bis maximal 200 Zuschauern zulässig. Es besteht die Pflicht zum ständigen Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, wenn der Mindestabstand von 1,50 Metern nicht eingehalten werden kann.

Der Krisenstab der Stadt Hagen betont, dass die getroffenen Anordnungen nach dem Infektionsschutzgesetz notwendig sind, um die Verbreitung des Virus einzudämmen, die Bürgerinnen und Bürger vor einer unkontrollierbaren Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen und weitere Maßnahmen abzuwenden.

Der Krisenstab der Stadt Hagen beobachtet die Entwicklungen der Infektionszahlen fortlaufend und passt die Regeln dem örtlichen Infektionsgeschehen bei Bedarf an. Alle Informationen rund um das aktuelle Infektionsgeschehen in Hagen gibt es auf www.hagen.de/corona. Bei Rückfragen steht das Team der Telefonhotline „Hagen Direkt“ unter 02331/207-5000 zur Verfügung.

