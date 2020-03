Unsere Redakteure arbeiten derzeit im Homeoffice. Das Büro im Wohnzimmer kann Nerven kosten, aber auch eine Chance sein. Begleiten Sie uns!

Journalist wollte ich schon immer werden. In meinen Vorstellungen sah mein Arbeitsplatz lange so aus wie der von Lou Grant, der Hauptperson einer US-TV-Serie aus den 1980-ern. Lou Grant war Lokalchef und hatte – wenn ich mich richtig erinnere – ein Büro mit einem Fenster, durch das er auf die Schreibtische der anderen schauen konnte. Das aber auch ein Rollo hatte, so dass er seine Ruhe hatte.

Klatschreporter Baby Schimmerlos in „Kir Royal“ hat mein Bild auch geprägt: Der hat erst gar nicht selbst getippt, sonder Sekretärin Mona einfach kurz vor Redaktionsschluss den Aufmacher diktiert.

Von all dem bin ich derzeit Welten entfernt. Zuhause ist das Arbeitszimmer irgendwann zum zweiten Kinderzimmer geworden. Und so sitze ich nun am Grundschülerinnen-Schreibtisch meiner ältesten Tochter, halte Videokonferenzen mit einem Schaf- und einem Pferdebild im Hintergrund und koordiniere so die Produktion des Mantelteils.

Immerhin: Ab und zu kommt die kleine Tochter und bringt mir Obst zur Stärkung. Das hatten weder Lou Grant noch Baby Schimmerlos.

