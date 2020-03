Die beiden Stehtische waren seit Sommer, seit dem letzten kleinen Umtrunk mit Freunden auf der Terrasse, nicht mehr in Gebrauch. Das Coronavirus hat sie vorzeitig aus dem Winterquartier geholt. Sie stehen jetzt, dicht nebeneinander, im Schlafzimmer, derzeit auch mein Arbeitszimmer. Sie sind mein neuer Schreibtisch.

Ich arbeite im Home-Office. Mein Zuhause ist sicherer Hort in Corona-Zeiten: My homeoffice is my castle, wie der Engländer sagt.

Seit fast 30 Jahren bin ich demselben Arbeitgeber gewogen. Seit fast 30 Jahren habe ich noch nie alleine im Büro gesessen. Oder auch: gestanden. Mein offenbar mir auch gewogener Arbeitgeber hat mir einen höhenverstellbaren Schreibtisch in der Redaktion spendiert. Ich habe Rücken. Oder besser:Oder besser: Ich hatte Rücken. Seit ich vor dem Computer-Bildschirm stehe nicht mehr. Diese Arbeitshaltung simuliere ich jetzt daheim. Corona macht erfinderisch. Es funktioniert. Es geht mir gut. Danke der Nachfrage.

Die allerbeste Ehefrau von allen hat einen weißen Porzellan-Hasen auf einen der Stehtische gestellt, etwas Nettes an meinem Einzel-Arbeitsplatz, wie sie findet. Sie war es auch, die Homeoffice-Struktur in meinen Kopf gebracht hat. Sie musterte mich von oben nach unten an meinem ersten Arbeitstag daheim. Und ich sah meine bequeme Jogginghose in ihren entsetzen Augen. Nebenbei bemerkt: Sie ist über den Verdacht der Spießigkeit erhaben. Seitdem trage ich aber die übliche Jeans den Tag über und gehe so gedanklich tatsächlich zur Arbeit.

Wenn der Corona-Spuk vorbei, werden die Stehtische wieder ihrer eigentlichen Bestimmung zugeführt. Das muss gefeiert werden.

