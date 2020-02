Bußgeldstelle Kreis Soest: Raser war 122 km/h zu schnell

Soest. In der nun veröffentlichten Jahresstatistik der Bußgeldstelle des Kreis Soest war ein Autofahrer 122 km/h zu schnell. Die Top 3 des Rankings.

Die Bußgeldstelle des Kreis Soest hat die Jahresstatistik 2019 für Temposünder veröffentlicht. Am schnellsten unterwegs war ein Autofahrer auf der Möhnestraße (B 516) an der Abzweigung Meiste (K 45) in Fahrtrichtung Rüthen.

Erlaubt sind an dieser Stelle 100 km/h, der Fahrer hatte aber 222 km/h auf dem Tacho. Auf Platz zwei liegen zwei Autofahrer, die in einer Tempo-70-Zone jeweils 86 km/h zu schnell waren. Ein Temposünder raste in den Blitzer am Bittinger Haarweg (B 516) bei Ense in Fahrtrichtung Brilon. Den anderen erwischte es auf der Arnsberger Straße (B 229) in Soest - auf Höhe der Emdenstraße in Fahrtrichtung Möhnesee.

Temposünder war innerorts 47 km/h zu schnell

Den dritten Rang auf der kreisweiten Negativ-Rangliste sicherte sich ein Verkehrsteilnehmer am Autobahnkreuz Werl. Er kam von der A44 aus Richtung Unna und wollte weiter auf die A445 in Richtung Hamm. Statt mit 60 km/h war er mit 143 km/h unterwegs. Der Schnellste innerorts fuhr mit 97 km/h in die Radarfalle. Passiert ist das am Ortseingang von Esbeck auf der Paderborner Straße in Fahrtrichtung Lippstadt.

Neben einem Bußgeld wartet auf die Sünder auch ein Fahrverbot. Bei den ausgesprochenen Fahrverboten spielen Geschwindigkeitsüberschreitungen die größte Rolle – noch vor Alkohol am Steuer. 285 Raser (im Vorjahr waren es 304) mussten ihren Führerschein abgeben. 195 Fahrer (Vorjahr 196) wurden unter Alkohol- oder Drogeneinfluss erwischt.

Mehr Fahrverbote im Kreis Soest als 2018

Unterm Strich sind im Kreis Soest insgesamt 600 Fahrverbote ausgesprochen worden. Im Vorjahr waren es noch 544. Die Bußgeldstelle bearbeitete im Jahr 2019 insgesamt 52.063 Verwarn- und Bußgeldfälle bei Tempoverstößen. Das sind 1949 weniger als im Vorjahr (54.009).

Die Bußgeldstelle der Kreisverwaltung bearbeitet auch die Anzeigen der Polizei und rechnet neben der eigenen stationären und mobilen Geschwindigkeitsüberwachung auch die Starenkästen und Radarfahrzeuge der Stadt Lippstadt ab.