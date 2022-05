Buchhandelskette Thalia erhält eine neue Leitung

Hagen. Michael Busch tritt ab. Der geschäftsführende Gesellschafter und CEO von Thalia übergibt an Ingo Kretzschmar. Warum?

Ingo Kretzschmar wird neuer Chef des Buchhandels-Filialisten Thalia. Der 42-jährige Hagener übernimmt die Geschäftsführung von Michael Busch (58), der sich aus dem operativen Geschäft zurück zieht. Busch, der zu den Gesellschaftern des Unternehmens gehört, wird künftig als Sprecher der Gesellschafterversammlung agieren. Das gab das Unternehmen gestern bekannt.

Ingo Kretzschmar wird neuer Chef bei Thalia. Foto: Foto: Michael Kleinrensing

Seit 28 Jahren steht Michael Busch an der Spitze der heutigen Marke Thalia, die aus dem Zusammenschluss von Montanus-Phönix und dem Hamburger Filialisten Thalia entstanden ist. Von 42 Buchhandlungen und 70 Millionen Euro Umsatz im Jahr 1994 hat er das Unternehmen auf über 450 Buchhandlungen, um ein rasant wachsendes Online-Geschäft sowie Verkaufsstellen im Lebensmittelhandel und Kaufhäusern erweitert, so bilanziert Thalia die Leistung von Busch. Demnach ist Thalia zudem einer der führenden Lieferanten für institutionelle Großkunden und stellt Partnern im Buchhandel Teile seiner Infra- und Einkaufstruktur als Plattform zur Verfügung. Allein über diese Plattform würden mittlerweile knapp 1,5 Milliarden Euro Umsatz in Deutschland, Österreich und der Schweiz erzielt.

„Eine gelungene Stabübergabe ist für mich Teil des Lebenswerks“, sagte Busch gestern. Nach Auskunft von Thalia war der Stabwechsel lange geplant. Ingo Kretzschmar ist Diplom-Kaufmann und hat seine Karriere bei der Douglas-Holding begonnen, dem früheren Eigentümer von Thalia. Dort begann er 2006 als Controller, leitete später die Sortimentssteuerung, wurde Filial- und Bereichsleiter sowie Vertriebsdirektor. Bei Thalia verantwortete Ingo Kretzschmar zuletzt das stationäre Geschäft sowie das Geschäft mit den institutionellen Großkunden.

Thalia ist marktführender Buchhändler im deutschsprachigen Raum über alle Vertriebskanäle hinweg. Heute gehören rund 360 Buchhandlungen in Deutschland und Österreich sowie 50 Prozent der Anteile an den mehr als 40 Buchhandlungen der Orell Füssli Thalia AG in der Schweiz zum Unternehmen.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sauer- und Siegerland