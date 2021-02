Ein 19-jähriger Mann hat am Freitag (5. Februar) mit einer Schusswaffe einen Supermarkt in Lüdenscheid überfallen.

Überfall Bewaffneter Räuber überfällt Supermarkt in Lüdenscheid

Lüdenscheid. Ein 19-Jähriger hat am Freitag einen Supermarkt in Lüdenscheid überfallen. Mit vereinten Kräften konnte der bewaffnete Mann überwältigt werden.

Mit vereinten Kräften haben ein Mitarbeiter und ein Kunde einen Überfall auf einen Supermarkt in Lüdenscheid vereitelt und den bewaffneten Täter überwältigt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein 19-Jähriger am Freitagabend die Kassiererin des Marktes mit einer Schusswaffe bedroht und die Herausgabe des Geldes gefordert.

Zuvor war ein 41 Jahre alter Kunde auf den vermummten und „nervös wirkenden Mann“ aufmerksam geworden und hatte den Marktleiter informiert. Als dieser den Verdächtigen ansprach, zückte er eine Waffe und bedrohte die 52 Jahre alte Kassiererin, die den Inhalt der Kasse herausgab.

Markleiter und Kunde überwältigen den Täter

Der 40-jährige Marktleiter packte ihn nach Polizeiangaben daraufhin von hinten und entriss ihm die Waffe. Als der Täter mit seiner Beute flüchten wollte, konnte er vom Marktleiter und dem Kunden noch im Geschäft überwältigt und festgehalten werden. Die herbeigerufene Polizei nahm den 19-Jährigen vorläufig fest und ermittelt wegen räuberischer Erpressung. (dpa)