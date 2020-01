Der spontane Jahreswechsel in den Niederlanden (hier ein Symbolbild) wurde für ein Lüdenscheider Ehepaar zum Desaster: Sie wurden Opfer einer Betrugsmasche.

Lüdenscheid. Eigentlich sollte es ein entspannter Jahreswechsel in den Niederlanden werden. Doch für ein Lüdenscheider Ehepaar kam es ganz anders als geplant.

Betrüger kassieren mit gefälschter Ferienhaus-Anzeige ab

Für ein Lüdenscheider Ehepaar endete 2019 in einer misslichen Lage: Um einen schönen Jahreswechsel zu verbringen, buchten sie online kurzfristig ein Ferienhaus in den Niederlanden – standen dann aber einen Tag vor Silvester vor verschlossener Türe, von einem Vermieter fehlte jede Spur. Der Grund? Das vermeintliche Ferienhaus ist eigentliche eine Immobilie, die zum Verkauf steht und von Betrügern im Netz als Urlaubsdomizil angeboten wurde, teilt die Polizeibehörde Märkischer Kreis mit.

Ärgerlich für die Lüdenscheider: Den spontan gebuchten Aufenthalt hatten sie schon bezahlt, den Weg ins Nachbarland zurückgelegt. So checkten sie vor Ort in einer anderen Unterkunft ein und zahlten doppelt. Zurück in Deutschland erstatteten sie Anzeige wegen Betrugs. Die Ermittlungen zu dem Fall laufen. (red)