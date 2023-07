Behörden warnen vor Blaualgen am Möhnesee

Soest Am Möhnesee im Sauerland besteht Verdacht auf Blaualgen, die Testergebnisse stehen noch aus. Kinder und Hunde sollten den Schaum nicht berühren.

Verdacht auf Blaualgen am Möhnesee im Sauerland: Die Behörden und der Ruhrverband warnen vor Kontakt mit dem Schaum, der sich bildet. Besonders Kinder und Hunde seien gefährdet, teilte der Kreis Soest am Freitagabend mit. Die Gemeinde Möhnesee hat an der Seetreppe in Richtung Segelschule Warnschilder aufgestellt.

Mit dem Ergebnis der Wasserproben von Freitag rechnet der Kreis in der kommenden Woche. Blaualgen bilden einen giftigen Schaumteppich, der mit den Wellen ans Ufer geschwemmt wird. Hunde sollten nicht aus der Talsperre trinken. (dpa)

