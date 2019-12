Werl. Wegen unterschiedlicher Musikgeschmäcker ist es in der Nacht zu einer Prügelei in einem Zug gekommen, der gerade in den Bahnhof Werl einfuhr.

Bahnhof Werl: Prügelei in Zug nach Ärger über Musik

Eine handfeste Auseinandersetzung in einem Zug hat am späten Freitagabend für einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr im Bahnhof Werl gesorgt.

Laut Polizei sind zwei Jugendliche aus Soest (16 und 19) in einem Regionalexpress, der gerade aus Richtung Dortmund in den Bahnhof einfuhr, mit einer fünfköpfigen Gruppe in Streit geraten. Grund sei die Musik aus einem Lautsprecher gewesen, den einer der Beteiligten dabei hatte. „Aufgrund der verschiedenen Musikgeschmäcker kam es zunächst zu einer Schubserei, die in einer Prügelei endete“, berichtete die Polizei am Samstagmittag.

26-Jähriger wurde durch Faustschlag schwer verletzt

Dabei habe der 16-jährige Soester einem 26-jährigen Werler mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Mann sei dadurch so schwer verletzt worden, dass er später stationär in ein Krankenhaus aufgenommen wurde. Zwei weitere Personen hätten leichte Blessuren davongetragen.

Zu der Auseinandersetzung gab es laut Polizei unterschiedliche Zeugenaussagen. Einige Zeugen wollen ein Messer gesehen haben. Bei den polizeilichen Ermittlungen sei jedoch kein Messer gefunden worden und es habe auch keine entsprechende Verletzung gegeben, berichtet die Polizei.

Polizei und Feuerwehr rückten mit zahlreichen Kräften aus

Gegen 23.38 Uhr hatte ein Zeuge die Polizei alarmiert. Zunächst war die Lage völlig unklar, deshalb beorderte die Leitstelle starke Kräfte zum Bahnhof. Auch die Feuerwehr ging nach der Alarmierung von vielen Menschen in Gefahr aus: „Das war erst einmal eine dramatische Alarmierung“, so Karsten Korte, Chef der Freiwilligen Feuerwehr Werl.

Mehrere Stunden waren die Beamten am frühen Samstagmorgen mit der Tatortaufnahme und Befragung beschäftigt. Am Bahnhof in Werl kam es wegen der Absperrmaßnahmen zu Verzögerungen im Bahnverkehr. 17 gestrandete Reisende aus dem Zug fuhr die Feuerwehr schließlich zum Bahnhof in Soest, damit sie ihre Reise fortsetzen konnten.

Die beiden Soester wurden vorläufig festgenommen. In den frühen Morgenstunden wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. (red)