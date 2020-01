Schwerte/Letmathe. Unbekannte sorgten auf der B236 in Schwerte-Ergste für eine lebensgefährliche Situation. Dort war Klebeband über die Fahrbahn gespannt.

B236 in Schwerte: Klebeband über komplette Fahrbahn gespannt

Das hatte nichts mehr mit Spaß zu tun. Ein oder mehrere unbekannte Täter hatten in der Nacht zu Donnerstag über die komplette Fahrbahn der Letmather Straße (B236) ein doppeltes Teppichklebeband gespannt.

Die Stelle befand sich zwischen der JVA Schwerte-Ergste und dem Reit- und Fahrverein Letmathe. Dort gebe es keine Beleuchtung, so Christian Stein, Pressesprecher der Kreispolizeibehörde Unna. Das gelb-weiße Klebeband war zwischen zwei Verkehrszeichen befestigt. Etwa auf einem Meter Höhe.

Hätte in Baum oder Graben enden können

„Da würde man mit dem Pkw direkt durchbrettern“, sagt Stein. Das sei jedoch nicht unbedingt das Gefährliche daran gewesen, weil das Unfallrisiko mit der dort erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h „wahrscheinlich“ nicht so groß einzuschätzen sei. „Viel schlimmer ist, wenn Sie in kompletter Dunkelheit auf das Band zufahren und dann reagieren Sie zum Beispiel mit einem Ausweichmanöver. Das endet ganz schnell gegen einen Baum oder in einen Graben“, schildert Christian Stein das Risiko. „Dabei handelt es sich nicht um einen Dummejungenstreich, sondern um eine lebensgefährliche Straftat.“

Polizei sucht Zeugen

Gegen 2.30 Uhr am Donnerstag informierte eine Autofahrerin die Polizeiwache in Schwerte über das ungewöhnliche Straßenhindernis. Die Beamten durchtrennten das Klebeband und stellten es sicher. Sie ermitteln nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und suchen Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Schwerte unter der Rufnummer 02304-921 3320 entgegen.