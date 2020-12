61-Jährige beweist im Corona-Jahr viel Mut als Gründerin

Hagen Annette Pechmann aus Hagen ist eine Mutmacherin. Die 61-Jährige hat sich im Corona-Jahr als Friseurin selbstständig gemacht.

Von Jens Helmecke

Hagen. Ziemlich genau ein Jahr ist es her, da hat Annette Pechmann nachgedacht. Für sich allein. Ohne Pitch, ohne Start-up-Gedöns und ohne Unterstützung reifte der Entschluss, sich selbstständig zu machen. Guter Vorsatz für das Jahr 2020, von dem niemand ahnte, wie es tatsächlich werden würde. Annette Pechmann, in diesem Dezember gerade 61 Jahre alt geworden, ist eine Gründerin im Corona-Jahr. Seit über 40 Jahren frisiert sie Menschen professionell die Haare. Seit dem 1. April dieses Jahres erstmals auch auf eigene Rechnung und eigens unternehmerisches Risiko.

„Vor einem Jahr habe ich gedacht, ich gehe auf die 60 zu und muss noch ein paar Jahre arbeiten“, erklärt die fröhliche Hagenerin ihre Motivation. Seit mehr als einem Jahrzehnt ist sie in einem Salon im Hagener Westen angestellt und zufrieden. Nur, wie lange noch? Ihre Chefin geht immerhin auf die 70 zu.

1979 hat Annette Pechmann ihre Gesellenprüfung abgelegt, gründete eine Familie, bekam zwei Kinder und wollte eigentlich später auch ihren Meister machen. Bis plötzlich ihr Mann starb und sie mit 34 Jahren allein für ihre Familie sorgen musste. Die rund 10.000 Mark für die Meisterausbildung hätte sie nicht aufbringen können. Und ein Jahr Meisterschule ohne echtes Einkommen oder zwei bis drei Jahre Schule an den Wochenenden? Nicht drin, mit zwei kleinen Töchtern.

Die sind mittlerweile erwachsen, haben selbst Familien gegründet. Annette Pechmann freut sich, wenn die drei Enkel im gemütlich eingerichteten Haus der Oma vorbeischauen, in dem auch eine ihrer Töchter mit Familie lebt. „Von meinen Plänen habe ich erst einmal niemandem etwas erzählt“, schmunzelt die mutige Gründerin. Schließlich beantragt sie bei der Handwerkskammer Dortmund eine „Altgesellen-Ausnahme-Genehmigung“ und meldet sich für die Prüfung im Frühjahr an. Was sich einfach anhört, ist es überhaupt nicht. Trotz all der vielen Berufserfahrung, musste Annette Pechmann noch einmal richtig büffeln. „Meine Gesellenprüfung war ja 1979. Diese ganzen Ammoniaksäuren und so weiter – das vergisst man ja wieder. Und ich habe es auch nie mehr gebraucht“, lächelt sie.

Und eine Menge Neuland war auch dabei: Kalkulationen durchführen, Buchhaltung statt Bürste. Dazu das Ganze allein zuhause und nicht in einer Lerngruppe in der Schule. Wer in fortgeschrittenem Alter noch einmal auf die Idee kommt, etwas Neues zu lernen – eine Sprache vielleicht oder ein Instrument, der kann vielleicht nachempfinden, wie viel Mut und vor allem Willen hinter dem steckt, was Annette Pechmann in diesem Jahr geleistet hat. Kurz vor der Prüfung „beichtet“ sie ihr kühnes Vorhaben auch der Familie, die wahrscheinlich die Daumen gedrückt hat. Jedenfalls besteht Pechmann und meldet zum 1. April 2020 ihr Gewerbe an. Mitten im Lockdown der auch das Friseurhandwerk traf, aber wer konnte das schon erahnen.

Auch ihr Geschäftsmodell war betroffen. Von einer guten Bekannten wollte sie als mobile Friseurin die Versorgung der Menschen in einem größeren Seniorenheim übernehmen. „Die ersten paar Wochen in der Selbstständigkeit war erst einmal nichts“, sagt Pechmann, die in Teilzeit ihre Anstellung im Salon als zweites Standbein behalten hat. Kluge Frau. „Du denkst, es läuft jetzt alles und dann so ein Jahr“, schüttelt die agile Unternehmerin den Kopf. Immer wieder wird die Arbeit im Seniorenheim von Corona-Auflagen erschwert oder gar unterbrochen. Ein verflixtes Jahr für einen Start als Unternehmerin.

Eine schöne Kreuzfahrt durchs Mittelmeer hatte sie geplant. Das erst Mal im Leben. Es wäre auch Belohnung für den persönlichen Erfolg gewesen. Entmutigen lässt sie sich nicht und vielleicht ist Annette Pechmann ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man sich nicht unterkriegen lassen darf. Mit Blick auf das Jahr 2021 wünscht sie sich und allen, „dass man mal wieder ganz normal leben kann – und arbeiten.“

Infobox:

Das Jahr 2020 ist nicht unbedingt das Jahr für Gründer gewesen. Laut des Instituts für Mittelstandsforschung betrug die Zahl der gewerblichen Existenzgründungen in Nordrhein-Westfalen im ersten Halbjahr 25.300. Verglichen mit dem Vorjahr waren dies 5000 oder 17,4 Prozent weniger.

Die Landesregierung verweist dagegen auf ihren „Start-up-Monitor“, nachdem die Gründungsaktivitäten in NRW im ersten Halbjahr 2020 um 17 Prozent gestiegen seien. Wie diese Diskrepanz zustande kommt, sei unklar, heißt es aus dem Landeswirtschaftsministerium.