Vor 50 Jahren: Wie der „Herr der Ringe“ nach Deutschland kam

J. R. R. Tolkien hat mit seinem „Herrn der Ringe“ 1954 nicht nur Literaturgeschichte geschrieben, sondern eine völlig neue Gattung erfunden, die moderne Fantasy. Weltweit wurde das 1300 Seiten starke Epos bisher rund 150 Millionen mal verkauft.

Dass die Geschichte um Frodo, Gandalf und Aragorn überhaupt auf Deutsch erscheinen konnte, ist selbst bereits ein Abenteuer. Vor 50 Jahren gründete der Schulbuchverleger Ernst Klett die Hobbit Presse und brachte damit Mittelerde nach Deutschland. Stephan Askani betreut bei Klett-Cotta den Bereich Fantasy als Lektor. Der Experte verrät im Interview, welche Geheimnisse der Ring der Macht heute noch birgt.

Warum war der „Herr der Ringe“ aus verlegerischer Sicht ein Risiko?

Stephan Askani: Es war schwer vorauszusehen, wie sich dieses Buch verkaufen würde, weil es solche Literatur 1969 überhaupt noch nicht gab. Insofern kann man die Entscheidung, den „Herrn der Ringe“ im Ernst-Klett-Verlag zu drucken, gar nicht hoch genug würdigen. Es gab damals den Ernst-Klett-Schulbuch-Verlag und den Ernst-Klett-Allgemeinen-Verlag, da wurde Hochliteratur veröffentlicht. Also hat man eigens die Hobbit Presse gegründet, um zu zeigen, dass dieses Buch etwas ganz anderes ist. Wie das Buch überhaupt in den Verlag kam, ist eine Geschichte zwischen den Verleger-Generationen.

Der Junior-Chef hat den Roman bei einer USA-Reise kennengelernt?

Genau. Michael Klett hat Mitte der 60er Jahre eine abenteuerliche Reise durch die USA und Kanada unternommen, ist dabei dem Buch begegnet und schlug seinem Vater vor, das unbedingt zu machen.

„Der Herr der Ringe“ auf Deutsch – Enorme Übersetzungskosten

Warum war der Altverleger so zögerlich?

Jedes Buch, das ein Verlag herausbringt, wird vorher kalkuliert. Aufgrund des Umfangs lagen auf der deutschen Ausgabe des „Herrn der Ringe“ enorme Übersetzungskosten. Die erste Ausgabe von 1969 war unglaublich teuer, sie hat rund 90 DM gekostet. Trotzdem war sie nach einem Jahr verkauft! Dann wollte Rowohlt die Taschenbuchausgabe drucken. Aber Michael Klett sagte: Auf keinen Fall geben wir die Rechte her, das machen wir selber. So ist die berühmte grüne Ausgabe entstanden. Die kostete um die 30 DM, und sie ist bis heute Kult. Der „Herr der Ringe“ gehört zu den Longsellern. Es hat 15 Jahre gedauert, bis das Buch in Deutschland publiziert wurde. Heute haben wir die Situation, dass ein Lektor Bücher aus den USA kauft, die noch gar nicht geschrieben sind.

Warum war die inhaltliche Einordnung damals so schwierig?

Bei Tolkien begegnet man immer wieder einem Dualismus. Einerseits hat der „Herr der Ringe“ der modernen Fantasy den Boden bereitet. Andererseits ist er als Buch so gut, dass er auch bestehen könnte, wenn es keine Fantasy gäbe. In „Der Hobbit“ geht es um einen Ring, um einen Schatz, darauf liegt ein Drache, der ihn bewacht. Das hat Tolkien nicht erfunden, diese Motive sind in der mittelalterlichen Literatur schon vorhanden. Tolkien war Linguist, Professor in Oxford. Aufgrund seiner immensen Bildung hat er viele alte Stoffe eingewoben, das Nibelungenlied, die Edda, aber er hat sie so behandelt, dass sie für den Leser wie neu erfunden wirken. Tolkien ist ein Mann der Gegensätze, enorm gebildet, er kennt die altnordische und altgriechische Mythologie, hat aber schon als kleines Kind angefangen, selber Sprachen zu erfinden. Tolkien hatte einen unglaublichen Spieltrieb. Diese Mischung aus Gelehrsamkeit und Spielen macht das Besondere an dem Erzähler Tolkien aus.

Tolkiens Werk wurde zur Bibel der Hippies

In den USA wurde der „Herr der Ringe“ zur Bibel der Hippies und der frühen Ökobewegung.

Es ist ein Buch, welches das friedliche Leben als hohes Gut sieht, das geht leider in den Filmen etwas verloren. Tolkien war durch seine eigene Erfahrung im Ersten Weltkrieg ein Kriegsgegner. Diese Erfahrung hat ihn sein ganzes Leben lang geprägt, sie spiegelt sich auch, wenn Frodo zum Beispiel die Totensümpfe durchqueren muss. Tolkien hat in Flandern Schützengräben voller gefallener Soldaten erlebt. Die Figur des Tom Bombadil ist ein Prototyp der Hippie-Bewegung. Tom und seine Frau leben im Wald, sie tanzen und singen schöne Lieder, sie lieben, und sie sind frei. Freiheit und Liebe waren ja die Ziele der Hippie-Bewegung. Und Tom Bombadil ist die einzige Figur, über die der Ring keine Macht hat.

Der Ring ist eine Metapher. Wofür steht er?

Der Faszination des Rings entspricht die Korrumpierbarkeit des Menschen. Wodurch sind wir korrumpierbar? Durch Macht und durch Geld.

Landschaften lesen

Es gibt nur wenige Bücher, deren Figuren und Orte ins Allgemeingut eingehen. Beim „Herrn der Ringe“ ist das so: Frodo, Gandalf, Mittelerde. Führt das dazu, dass weitere neue Geschichten um diese Themenkomplexe erfunden werden?

Dem sind alleine wegen des Urheberrechts sehr enge Grenzen gesetzt. Die Erben verwalten den Nachlass. Tolkien ist eine geschützte Marke, auch der Begriff Hobbit ist geschützt. Es kann nicht ohne weiteres jemand einen Roman schreiben, der Frodo heißt.

Was ist Ihnen beim „Herrn der Ringe“ wichtig?

Das Buch kann man auf verschiedenen Ebenen lesen. Zu den vielen Facetten gehört, dass Tolkien lesen auch Landschaftsgenuss ist. Wenn ich gefragt werde, warum dieses Buch so geliebt wird, dann antworte ich: Weil es eines der schönsten Bücher über Freundschaft überhaupt ist.

Stephan Askani (60) ist seit 2004 Lektor für fantastische Literatur beim Imprint Hobbit Presse des Klett-Verlags.