2020 für deutsche Kinos bereits „dramatisch“

Nach einem Happy-End für alle sieht es in der deutschen Kinobranche wahrlich nicht aus. Im Gegenteil. „Die Lage ist dramatisch“, sagt Christine Berg, Vorstand des größten Kinoverbands Deutschlands, HDF Kino aus Hamburg. Immer noch bleiben reichlich Leinwände dunkel. Bislang sind erst zwei Insolvenzen bekannt. Der UFA Palast in Stuttgart und ein Hauptstadtkino. Aber nach wie vor haben nach der Lichtspielpause im Frühjahr laut HDF erst gut Dreiviertel der Kinos wieder geöffnet.

Lichtspielmanufaktur im Nettetal

Von März bis nach Pfingsten war auch das Apollo-Service-Kino in Altena geschlossen. Ein besonderer Ort. Eine Art Lichtspielmanufaktur im etwas düsteren und engen Nettetal, die einem, schon bevor man sie betreten hat, unwillkürlich ein Strahlen abnötigt. Beinahe ein Jahrhundert werden in dem skurrilen, mehrstöckigen Bau, der die ohnehin schmale Straße in der Mitte teilt, Filme gezeigt, Kino gemacht.

Nicole Güldner betreibt das Apollo-Service-Kino und ist die vierte Generation, die in Altena Filme zeigt. 2019 wurde das familiäre Kino unter die Top-Ten der Lieblingskinos der Deutschen gewählt. Wer einmal da war, weiß warum. Foto: Jakob Studnar / FUNKE Foto Services

2019 war für die Inhaberin Nicole Güldner und ihr Team aus drei Festangestellten und drei Aushilfen, das beste Jahr in der Geschichte des Apollo. 39.000 Gäste verteilten sich über das Jahr auf die beiden Kinosäle „Royal“ mit 72 und „De Luxe“ mit 34 Plätzen, deren Bezeichnungen kein Stück übertrieben sind. Viele Stammgäste finden den Weg immer wieder ins Servicekino, wo am Platz serviert wird: Cocktails, Snacks, dazu ein Blockbuster in neuester 4K und Dolby 7.1 Technik und eine Atmosphäre besser als im eigenen Wohnzimmer.

Dafür sorgt auch die nahbare Inhaberin Nicole Güldner, die unbeirrt jeden und jede duzt und gar nicht erst den Hauch von Anonymität aufkommen lässt „Es kommt uns jetzt zugute, dass wir so klein sind. Wir können sogar jeden Gast zum Platz bringen“, nennt die Kinobesitzerin einen Unterschied zu Multiplexriesen, die einen ganz anderen Kostenapparat haben.

Die Zwangspause im Frühjahr hat sie mit ihrem Team genutzt, um alles noch schöner zu gestalten als es eh schon war und natürlich das gesamte Kino nach Hygienevorschriften auszustatten. Frei hat die Kinobetreiberin in vierter Generation sonst seit 26 Jahren nur an drei Tagen im Jahr: Am 1. Weihnachtsfeiertag, Silvester, Rosenmontag.

Besucherzahlen und Umsätze Besucherzahlen und Umsätze haben sich in den gut 1700 deutschen Kinos im ersten Halbjahr 2020 gegenüber dem Vorjahr mehr als halbiert. Die Besucherzahl sank von 53.685.140 (2019) auf 25.947.990 (2020). Ein minus von 51,7 Prozent. NRW lag hier mit gut 11 Millionen (2019) zu knapp 5,5 Millionen (2020) leicht besser als der Bundesschnitt (minus 50,7). Das Apollo hatte 2019 mit 39.000 Besuchern ein Rekordjahr. Aktuell liegt man bei rund 17.000 etwas besser als die Branche. Kinobetrieb findet dort seit 1924 statt. Ein Blick ins Apollo unter: www.apollo-service-kino.de“

Damit sich die Gäste weiter wohl fühlen, wurden die Säle auch im Sommer nicht voll ausgelastet, obwohl mit neuester Lüftungstechnik aufgerüstet wurde. Wohlfühlfaktor spielt im Apollo eine Hauptrolle. Dass das kleine Kino seit Jahren unter den Top-100 Lieblingskinos rangiert und vergangenes Jahr – wie übrigens auch das JAC in Attendorn – sogar in die Top-Ten aufstieg, kommt nicht von ungefähr, sondern ist das Votum auf der Branchen-Plattform Moviepilot, wo über 60.000 ihre Stimme abgaben.

Nicole Güldner lässt sich von der Corona-Krise nicht unterkriegen: „Wir haben ein treues und gutes Publikum und schon ganz andere Krisen überstanden. Aber ich befürchte, es werden nicht alle schaffen.“ Insbesondere für manche große Kette werde es wohl nichts mit dem Happy-End nach dem Corona-Drama, fürchtet die leidenschaftliche Kinofrau. Foto: Jakob Studnar / FUNKE Foto Services

Mit steigenden Corona-Infiziertenzahlen steigen auch wieder die Auflagen für die Kinobetreiber. Auch im Apollo ist jetzt Mundschutz am Platz wieder Pflicht. Die Gäste kommen hier dennoch.

„2020 wäre ein grandioses Kino-Jahr geworden“, sagt die Expertin aus Altena. Corona macht einen Strich durch die Rechnung. Nicht nur wegen der Auflagen, sondern auch weil Blockbuster verschoben wurden. „Sony hat alles ins Jahr ‘21 gelegt.“ Ghostbusters, The Fast an the Furious. Nicht zuletzt der neue Bond. Die deutsche Constantin Film (Drachenreiter, Monster Hunter ab 3. Dezember oder Ostwind ab 17. Dezember) und Warner Bros. (Tenet und Jim Knopf) sprangen in die Bresche und zogen Kinostarts in Deutschland aus Solidarität deutlich vor. Das hilft.

Aerosol-Belastung minimal

Wie dieses und kommendes Jahr für die Branche ausgehen werden, werde auch davon abhängen, wie sich Coronaauflagen und das Filmangebot in den kommenden Monaten entwickeln werden, glaubt HDF-Vorstand Christine Berg: „Aktuell liegen wir um die minus 60 Prozent bei Einspielergebnissen und Besucherzahlen.“

Christine Berg, Vorstandsvorsitzende vom HDF Kino, warnt vor überzogenen Auflagen für die Kinobetreiber. Die Lage sei bereits dramatisch: „Aktuell liegen wir um die minus 60 Prozent bei Einspielergebnissen und Besucherzahlen.“ Foto: Mike Auerbach / dpa

Berg plädiert für Augenmaß bei den Auflagen und warnt vor „übereilten Regelungen wie beim Beherbergungsverbot in der Hotellerie“. Tatsächlich gebe es in Deutschland keinen einzigen bekannten Covid-19-Fall, der in Zusammenhang mit einem Kinobesuch stünde. Die Aerosol-Belastung sei gegenüber Büros oder Privaträumen minimal, verweist Berg auf eine Studie aus dem Sommer.

Seit mehr als einem Vierteljahrhundert ist der „Kino-Heiligabend“ im Apollo in Altena für viele Stammgäste Kult. Sie kommen aus dem Ruhrgebiet, Hagen, Iserlohn und Hemer ebenso wie dem Siegerland und fragen bereits bei Güldner nach, was am 24. Dezember läuft. Dabei ist den Gästen der Film beinahe egal. „Wir haben ein treues und gutes Publikum und schon ganz andere Krisen überstanden. Aber ich befürchte, es werden nicht alle schaffen.“ Insbesondere für manche große Kette werde es wohl nichts mit dem Happy-End nach dem Corona-Drama, fürchtet die leidenschaftliche Kinofrau.