10 Millionen Euro mehr für NRW-Waldbauern

Düsseldorf. Vergangene Woche war der Fördertopf leer, jetzt gibt es neue Unterstützungsmittel für die Waldbauern in NRW.

Das Landesumweltministerium stellt den Waldbauern in NRW in diesem Jahr weitere zehn Millionen Euro zur Bewältigung der Borkenkäferplage und Wiederbewaldung zur Verfügung. Das teilte das Ministerium auf Anfrage der Westfalenpost mit.

Bisher hatte das Land 36 Millionen Euro für die Extremwetter-Förderung zur Verfügung gestellt . Diese Mittel waren jedoch in der vergangenen Woche ausgeschöpft, so dass die Anträge der Waldbauern abgewiesen werden mussten.

„In einem gemeinsamen Kraftakt muss es uns in den kommenden Jahren gelingen, die klimabedingten Waldschäden zügig zu bewältigen und bei der Wiederbewaldung die richtigen Weichen zu stellen“, sagte Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU). Auch für das kommende Jahr stelle die Landesregierung daher umfangreiche Unterstützungen in Aussicht. Für 2021 seien in der Extremwetter-Förderung bereits 33 Millionen Euro avisiert. „Die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer können auch weiterhin auf die Unterstützung des Landes zählen.“