Zwischen zwei Haltestellen aussteigen: Wann das möglich ist

Ruhrgebiet. Aussteigen zwischen zwei Bushaltestellen: Dieser Service wird in Paris nach 22 Uhr angeboten. Welche Regelungen und Ausnahmen in NRW gelten.

In Paris dürfen die Fahrgäste von Bussen nach 22 Uhr auch zwischen zwei Haltestellen aussteigen.

Der Service soll das Sicherheitsgefühl auf dem Heimweg stärken.

Gibt es diesen Service auch im Ruhrgebiet? Die Verkehrsbetriebe erklären ihre Konzepte.

Was Paris kann, macht das Ruhrgebiet schon lange – und sogar besser. Neuerdings dürfen Busfahrgäste nach 22 Uhr zwischen zwei Haltestellen in der französischen Hauptstadt aussteigen. Auf Instagram sind viele von dem Angebot begeistert. „Eine wirklich tolle Idee. Sollte man überall so umsetzen“, schreibt ein Nutzer. Das Konzept soll das Sicherheitsgefühl der Fahrgäste stärken. Besonders das von Frauen. Das findet Anklang in den Sozialen Medien. Allerdings: Die „tolle Idee“ ist im Ruhrgebiet längst Wirklichkeit.

Zwischen zwei Bushaltestellen aussteigen: Wie sehen die Regelungen im Ruhrgebiet aus?

„Aussteigen an der Wunschhaltestelle“ wird dieser Service auch genannt. In Bochum, Gelsenkirchen und Witten können Fahrgäste der Buslinien bereits ab 20 Uhr aussteigen, wo sie möchten. Zwei Stunden eher als in Paris. „Wir bieten unseren Fahrgästen diesen Service seit Jahren an“, sagt Bogestra-Sprecherin Sandra Bruns.

Neben der Bogestra in Bochum und Gelsenkirchen bieten auch die anderen Verkehrsbetriebe diesen Service an. Dazu zählen im Ruhrgebiet die Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (DVV), die Straßenbahn Herne und Castrop-Rauxel, die Ruhrbahn in Essen und Mülheim an der Ruhr, die DSW21 (Dortmund), die STOAG (Oberhausen) sowie die Vestische Straßenbahnen GmbH.

Halten zwischen zwei Haltestellen: Busfahrer muss verschiedene Faktoren beachten

Doch nicht jeder Ort eignet sich für einen außerplanmäßigen Halt. Ob das Busfahrpersonal an der gewünschten Stelle hält, wägt es individuell ab. Ist die Stelle zu gefährlich, um auszusteigen, kann das Personal gegen einen außerplanmäßigen Halt entscheiden. Die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer steht dabei im Mittelpunkt. Aber: „Überall wo es verkehrstechnisch möglich ist, können die Fahrgäste zwischen den Haltestellen aussteigen“, sagt Bruns.

Was die Fahrgäste allerdings beachten müssen: Der Haltewunsch muss dem Busfahrer oder der Busfahrerin rechtzeitig mitgeteilt werden – „spätestens eine Haltestelle vor dem Ziel“, heißt es auf der Internetseite der Bogestra. Zwischen zwei Haltestellen kann außerdem nur einmal gehalten werden. Aus Sicherheitsgründen könne der Service bei Straßenbahnen nicht angeboten werden.

„Halt auf Zuruf“ auch bei Nachtexpress-Linien im Ruhrgebiet: In welchen Städten das anders ist

Regulär gilt das „Halten auf Zuruf“, wie es bei den Verkehrsbetrieben genannt wird, auch für die Nachtbusse. Das ist jedoch nicht bei allen Verkehrsbetrieben der Fall. In Dortmund kann bei den Nachtexpress-Linien nicht zwischen zwei Haltestellen ausgestiegen werden, teilt der Verkehrsbetrieb auf seiner Internetseite mit. Auch in Duisburg gilt der außerplanmäßige Halt nicht für diese Busse. Die DVV teilt auf Anfrage dieser Redaktion mit, dass geprüft wird, ob der Service auf die Nachtexpress-Linien ausgeweitet werden kann.

Weitere Texte aus dem Ressort Rhein und Ruhr finden Sie hier:

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Immobilien im Ruhrgebiet: Wo wird gebaut? Wo entstehen Einfamilienhäuser? Mit unserem kostenlosen Immobilien-Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden rund um die Themen Mieten, Kaufen und Wohnen!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Rhein und Ruhr