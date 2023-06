Eine Oberleitungen repariert, Zugverkehr weiter gestört

Bahnreisende müssen sich am Dienstagmorgen auf Verspätungen einstellen. Grund sind Reparaturen an zwei Oberleitungen.

Duisburg/Wesel. Die Bahn repariert eine Oberleitung zwischen Duisburg und Düsseldorf . Zwischen Wesel und Oberhausen rollen die Züge wieder.

Noch eine defekte Oberleitung bringt am Dienstagmorgen den Bahnverkehr an Rhein und Ruhr sowie am Niederrhein durcheinander. Nach Angaben der Deutschen Bahn laufen derzeit Reparaturarbeiten an der Oberleitung zwischen Duisburg und Düsseldorf. Zwischen Wesel und Dinslaken sind die Reparaturarbeiten nun abgeschlossen.

Zwischen Duisburg Hauptbahnhof und Düsseldorf Hauptbahnhof fahren die Züge in dem betroffenen Streckenabschnitt demnach langsamer. Dadurch kommt es zu Verspätungen und Teilausfällen. Betroffen sind folgende Linien:

RE 1 (RRX) Aachen–Köln–Düsseldorf–Duisburg–Essen–Dortmund–Hamm

RE 2 Düsseldorf–Duisburg–Essen–Gelsenkirchen–Münster–Osnabrück

RE 3 Düsseldorf–Duisburg–Oberhausen–Gelsenkirchen–Dortmund–Hamm

RE 5 (RRX) Koblenz–Bonn–Köln–Düsseldorf–Duisburg–Oberhausen–Wesel

RE 6 (RRX) Köln/Bonn Flughafen–Neuss–Düsseldorf–Duisburg–Essen–Dortmund–Hamm–Bielefeld–Minden

RE 11 (RRX) Düsseldorf–Duisburg–Essen–Dortmund–Hamm–Paderborn–Kassel-Wilhelmshöhe

RE 19 Düsseldorf–Duisburg–Oberhausen–Wesel–Arnhem/BocholtS 1 Dortmund–Essen–Duisburg–Düsseldorf–Solingen

Wie lange die Störung dauert, ist nach Angaben der Deutschen Bahn unklar.

Deutsche Bahn: Reparatur abgeschlossen

Die Reparaturen an der Oberleitung zwischen Wesel und Dinslaken sind nun beendet. Alle Züge fahren wieder auf der geplanten Strecke und mit alle geplanten Halten. Allerdings kann es weiterhin zu "hohen Verspätungen" und Teilausfällen kommen. Der Busnotverkehr zwischen Wesel und Oberhausen Hauptbahnhof wird bis zirka 11 Uhr fortgesetzt.(red)

