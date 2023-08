Zusammenstoß mit Auto: 38-jähriger Motorradfahrer tot

Ein 38-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstagabend (1. August) bei einem schweren Unfall in Castrop-Rauxel gestorben.

Castrop-Rauxel. Nach einem schweren Unfall in Castrop-Rauxel ist ein 38-jähriger Kradfahrer gestorben. Er war mit dem Auto einer 46-Jährigen zusammengestoßen.

Ein 38-jähriger Motorradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Castrop-Rauxel gestorben. Wie ein Sprecher der Polizei Recklinghausen am Mittwochmorgen bekanntgab, war das Auto der 46-jährigen Fahrerin am Dienstagabend (1. August) mit dem Fahrzeug des ihr entgegenkommenden Mannes kollidiert, als sie auf einer Kreuzung nach links abbog.

Der Kradfahrer sei von Ersthelferinnen und Ersthelfern unter dem Wagen geborgen und reanimiert worden; kurz darauf sei er jedoch im Krankenhaus verstorben, so die Polizei. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar. Den Sachschaden bezifferte der Sprecher auf ungefähr 10.000 Euro. Die Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. (dpa)

