Paderborn. Ein Zug ist entgleist, nachdem er über einen Gegenstand aus Stahl gefahren war. Ein Elfjähriger hat die Tat im Anschluss eingeräumt.

Ein Elfjähriger soll am Sonntag einen Zug der Nordwestbahn entgleisen lassen haben: Bei der Einfahrt in den Bahnhof fuhr der Zug über einen Gegenstand aus Stahl. Die 80 Fahrgäste blieben unverletzt, ein Mitarbeiter der Nordwestbahn wurde durch umherfliegende Glassplitter am Bein verletzt. Er musste ins Krankenhaus.

Zug zum Entgleisen gebracht – Junge gesteht die Tat

Mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 70 km/h fuhr der Zug am Sonntag in den Bahnhof am Sennelager ein. Durch den Gegenstand im Gleisbereich wurde die eine vordere Achse herausgerissen und der vordere Teil des Zugs entgleiste 300 Meter vor dem Bahnsteig. An dem Zug und an dem Gleisbett entstand ein Schaden „im sechsstelligen Bereich“, wie ein Bahnsprecher mitteilte.

Augenzeugen berichteten von zwei Kindern, die kurz nach dem Unfall vom Tatort flüchteten. Durch weitere Hinweise ermittelte die Bundespolizei einen Elfjährigen als Tatverdächtigen. Er räumte die Tat ein. Unklar ist, ob es weitere Tatbeteiligte gibt.

Die Bundespolizei bittet alle, die verdächtige Beobachtungen im Bahnbereich machen, sich an die Hotline der Bundespolizei unter 0800/6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.