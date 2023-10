Zoo-Jahreskarten gewinnen! Hier geht's zur Familien-Umfrage

Liebe Familien, wir möchten gerne wissen, was Sie bewegt. Wie klappt es mit der Kinderbetreuung? Wie ist der Zustand Ihrer Schule? Machen Sie mit bei unserem Familien-Check. Unter allen Teilnehmenden verlosen wir drei Familienjahreskarten für die Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen (zwei Erwachsene, zwei Kinder).

Hier geht es direkt zur Familien-Umfrage.

Teilen Sie Ihr Wissen und Ihre Meinung mit uns – und helfen Sie uns dabei, besser über Themen zu berichten, die Familien bewegen. Familienfreundlichkeit des Arbeitgebers oder das Freizeitangebot in Ihrer Stadt sind ebenfalls Themen unserer Umfrage. Dabei können Sie Schulnoten vergeben und frei kommentieren. Wir freuen uns auf Hinweise, Kritik und Anregungen. Der Familien-Check ist anonym und wird statistisch ausgewertet.

Unter allen Teilnehmenden verlosen wir drei Familienjahreskarten für die Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen (zwei Erwachsene, zwei Kinder).

Vielen Dank an alle, die bereits teilgenommen haben!

Hier können Sie unseren Familien-Newsletter abonnieren.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden!

Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten.