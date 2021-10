Zoll stellt fast zehn Tonnen illegalen Shisha-Tabak sicher

Neuss/Essen. Nach einem Werkstattbrand in Neuss stieß die Polizei auf eine illegale Shisha-Tabak-Produktion. Geschätzter Steuerschaden fast 900.000 Euro.

Der Zoll hat in Neuss eine illegale Produktionsanlage für Wasserpfeifen-Tabak entdeckt. Fast zehn Tonnen Shisha-Tabak - zum Teil roh, zum Teil gemischt - wurden sicher gestellt. Der Steuerschaden wird auf insgesamt fast 900.000 Euro geschätzt. Zwei Personen wurden festgenommen.

Die Razzia war am 4. und 5. Oktober in zwei Werkshallen in Neuss, teilte das Zollfahndungsamt Essen am Freitag mit. „Aus dem sichergestellten Rohtabak hätten über 34 Tonnen illegaler Shisha-Tabak hergestellt werden können“, berichtete die Behörde.

Werkstattbrand brachte Polizei auf Spur von Illegaler Shisha-Tabak-Produktion

Auf die illegale Shisha-Tabak-Produktion in einem Gewerbegebiet im Barbaraviertel am Rand der Neusser Innenstadt war die Polizei nach einem Brand am Montagabend, 4. Oktober, gestoßen. Eine Werkstatthalle stand in Flammen, die Feuerwehr verhinderte, dass sich der Brand auf benachbarte Gebäude ausweiten konnte. Laut Polizei war der Brand wohl bei Karosserie-Arbeiten in der Werkstatt ausgelöst worden.

Gleichwohl schaute sich die Polizei auch in dem gesamten Komplex um. Dabei stieß man dann auf die illegale Tabak-Produktion. Einen Tag später rückte deshalb erneut jede Menge Blaulicht in dem Komplex an: Diesmal neben Feuerwehr und Polizei auch der Zoll.

Zwei Männer sitzen jetzt in Untersuchungshaft

Zwei Männer mit tadschikischer Staatsangehörigen seien bei der Razzia festgenommen worden, teilte das Zollfahndungsamt mit. Ein Amtsrichter schickte sie in Untersuchungshaft. Über den Werkshallen war auch eine Wohnung für die Arbeiter.

Der Zoll stellte mehrere Maschinen zur Tabak-Produktion sicher. Foto: Zollfahndungsamt Essen

In den Werkshallen fanden sich unter anderem Maschinen für Tabakproduktion, -Mischung, -Zuschnitt und Verpackung sowie verschiedene Chemikalien und Verpackungsmaterial, teilte das Zollfahndungsamt mit. Insgesamt seien 5,2 Tonnen fertig gemischter Shisha-Tabak, 4,2 Tonnen Rohtabak und 167 Kilo Rauchtabak sicher gestellt worden, berichtete die Behörde.

Zoll warnt vor Gesundheitsrisiken durch Konsum von illegalem Wasserpfeifen-Tabak

„Durch die illegale Herstellung von Shisha-Tabak erzielen die Täter regelmäßig enorme Gewinne“, teilt der Zoll mit. Unversteuerter gefälschter Wasserpfeifentabak werde zu 50 Euro je Kilo gehandelt, berichtet der Zoll. Zudem sei nicht auszuschließen, dass sich Shisha-Nutzer beim Konsum solchen illegalen Tabaks erhebliche gesundheitlichen Risiken aussetzen, warnt der Zoll. (dae)

