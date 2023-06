Zeit zum Grillen, Millionen für Kultur, Laufen für die Natur

Essen. Was gibt’s Neues für Grillfans? Warum ist Kultur so teuer? Wieso sammeln Spaziergänger Müll? Die Antworten in der Digitalen Sonntagszeitung.

Du grillst es doch auch: Andreas Böhme berichtet über die neuesten Trends von der Grillmesse und spricht mit und spricht mit Experten über deren Tipps für Grill-Freunde. Lecker!

Teure Baustelle Kultur: Düsseldorf, Wuppertal, Köln: Viele Städte planen kulturelle Großprojekte. Kosten und Zeitplan geraten schnell mal aus dem Ruder. Lesen Sie, wo und warum die Kosten explodieren.

Das Leid der Verschickungskinder: Karl Strötzel war als Kinder mehrfach in den Kurheimen. Der Dortmunder berichtet von Schlägen, Toilettenverbot und einem seltsamen Pulver im Essen. Dietmar Seher hat mit ihm gesprochen.

90 Minuten für die Umwelt: Die Mitglieder des Essener Vereins „WasteWalk“ sammeln Müll, während sie gemeinsam spazieren gehen. In der Corona-Zeit kam ihr Engagement beinahe zum Erliegen, jetzt starten sie wieder durch – und suchen neue Mitstreiter.

Schwieriges Gedenken: Helene Wessel, die vor 125 Jahren geboren wurde, ist eine der „Mütter des Grundgesetzes“. Doch auf das Gedenken fällt ein Schatten – auch in ihrer Heimatstadt Dortmund, wie Walter Bau schreibt.

Die Fahrradbranche strampelt sich ab: Volle Lager, hohe Rabatte: Nach der Pandemie sind wieder raue Zeiten eingekehrt. Das ist gut für die Kunden, wie Sie auf unserer Wirtschaftsseite lesen können..

Magisches Flimmern: Jetzt bringen Glühwürmchen die Sommernächte zum Leuchten. Doch wodurch entsteht das Leuchten eigentlich? Sie erfahren es auf der Wissen-Seite.

Faszination Indiana Jones: Seit 40 Jahren fesseln uns die Abenteuer dieses Helden, wie Tommy Richter schreibt. Plus: Was Sie bestimmt nicht über Indiana Jones wussten.

Portugal – Wandern im atlantischen Donnerparadies: Auf alten Fischerpfaden geht es entlang der Küste. Lesen Sie die großen Reportage auf der Reise-Seite.

Immer auf der Ideallinie: Seit 60 Jahren fasziniert der Porsche 911 die Sportwagenfans. Lesen Sie auf der Auto-Seite, wie der Flitzer aus Zuffenhausen zum Kultauto wurde.

Drei Tricks zum Wassersparen im Sommer: Wasser ist ein wertvolles Naturgut. Gerade bei den sich häufenden Trockenperioden sollte man sorgfältig damit umgehen. Wir sagen Ihnen, wie.

Wenn es im Job zu privat wird: Liebeskummer, Geldprobleme, Zipperlein: Auch am Arbeitsplatz teilt man manchmal seine Sorgen und Nöte. Doch wie viel ist zu viel? Wann ein Stopp-Signal wichtig ist.

Zecken – die Gefahr lauert im Gras: Die durch die winzigen Tiere übertragene Borreliose kann bösen Folgen haben. Oft ist ein Biss aber harmlos. Trotzdem gibt es einiges zu beachten, wie Sie auf unserer Gesundheitsseite lesen.

Dazu: Aktuelle Berichte und Hintergründe aus der Welt des Sports. Bei der Fußball-U21-EM geht es in die entscheidende Phase. In Frankreich machen sich die Radrennfahrer auf die dreiwöchige Tour de France. Und in Wimbledon starten die Tennis-Profis in das wichtigste Turnier des Jahres.

