Feuerwehr Zehn Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus in Neuss

Neuss. Ein Kellerbrand hat Donnerstagfrüh 81 Bewohner eines Hauses in Neuss vorläufig obdachlos gemacht. Einige riefen im offenen Fenster um Hilfe.

Zehn Menschen sind bei einem größeren Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Neuss verletzt worden. Sie seien am frühen Donnerstagmorgen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Der Wohnkomplex an der Kaarster Straße ist vorerst unbewohnbar, berichtete die Feuerwehr. 71 weitere Bewohner seien vom Rettungsdienst betreut und anschließend in zwei Bussen untergebracht worden, weil durch das Feuer die Elektroversorgung ausgefallen sei und die Heizung beschädigt wurde.

Kellerbrand in Neuss: Bewohner riefen im offenen Fenster um Hilfe

Mehrere Menschen hatten in der Nacht gegen 2.30 Uhr die Feuerwehr wegen des Brandes alarmiert. Das Feuer habe sich „massiv ausgedehnt“, berichtete der Sprecher am Donnerstagmorgen. Der Rauch sei auch in die Wohnungen gezogen, so dass die Menschen über Leitern gerettet werden mussten.

Als die Feuerwehre am Unglücksort eintraf, hätten mehrere Bewohner an geöffneten Fenstern um Hilfe gerufen, teilte die Feuerwehr mit. Das Treppenhaus sei total verraucht gewesen, „teilweise zog hinter den Personen dichter Rauch aus den Fenstern“, berichtete die Feuerwehr.

Feuer zerstörte Heizung und Stromverteil-Anlage

Der Brand im Keller habe schnell geortet und gelöscht werden können, teilte die Feuerwehr mit. Der Einsatz dauerte dennoch insgesamt viereinhalb Stunden, weil das Feuer die Elektroverteilung im Keller und große Teile der Heizungsanlage zerstört hatte. Zudem musste der gesamte Gebäudekomplex von Brandrauch befreit werden.

Die Ursache für den Kellerbrand und was genau gebrannt hat, war nach Angaben der Feuerwehr am Donnerstagmorgen noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Sozialamt organisiert Unterkünfte für die Hausbewohner

Die Feuerwehr war mit 48 Kräften im Einsatz. Zudem kümmerten sich Helfer von Johannitern, Maltersern und des Deutschen Roten Kreuzes in Bussen um die Bewohner des Komplexes. Das Sozialamt der Stadt Neuss war am Morgen dabei, für sie Übergangsunterkünfte zu organisieren.

Der Brandeinsatz war gegen 7 Uhr beendet, doch auch danach war die Feuerwehr nach eigenen Angaben noch am Brandort aktiv für Nachlösch- und Aufräumarbeiten. Die Kaarster Straße war während des Einsatzes im Bereich des Brandortes für den Verkehr gesperrt.

