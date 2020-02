Wuppertal. Bauarbeiten hatten am Wochenende den Bahnverkehr in Wuppertal lahmgelegt. Seit Montagfrüh fahren wieder Züge. Zwei weitere Sperrungen kommen.

Wuppertal: Bahn-Sperrung ist beendet, Züge fahren wieder

In Wuppertal fahren wieder Züge. Die Stadt war wegen Arbeiten an Bahnsteigen und Oberleitungen am Wochenende vom gesamten Bahnverkehr abgeschnitten. Dabei wurde auch ein Teil der Strecke Richtung Velbert elektrifiziert.

Die Sperrung hatte am späten Freitagabend begonnen und dauerte bis Montag 4 Uhr. „Alles gut, die Arbeiten liefen wie geplant“, sagte ein Bahnsprecher kurz nach Ende der Sperrung am frühen Montagmorgen. Die Arbeiten kosteten insgesamt vier Millionen Euro. Im Februar folgen zwei weitere Sperrungen in Wuppertal, allerdings nur in zwei Nächten.

Die Sperrung, die am Freitagabend um 23 Uhr begonnen hatte, hatte Auswirkungen auf den Regional- und Fernverkehr. ICE- und IC-Züge zwischen Köln und Dortmund oder Hamm wurden über die Ruhrstrecke umgeleitet. Die Regionalexpresse RE4 und RE13 zwischen Wuppertal-Oberbarmen und dem Düsseldorfer Hauptbahnhof fielen aus. Dafür waren Busse als Ersatz unterwegs.

Bahnstrecke in Wuppertal wird im Februar noch zweimal gesperrt

Auf die Sperrung vom Wochenende folgen im Februar noch zwei weitere Streckensperrungen in Wuppertal. In den beiden Nächten von Sonntag auf Montag (09./10. Februar und 16./17. Februar) finden Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik statt. Allerdings sind die Auswirkungen gering verglichen mit der Unterbrechung des Bahnverkehrs im Sommer 2017. Damals wurde ein neues Stellwerk installiert, und die siebtgrößte Stadt Nordrhein-Westfalens war wochenlang vom Bahnnetz abgekoppelt. (dpa/red)

