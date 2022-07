Wülfrath: Autofahrer überschlägt sich im Kreisverkehr

Bei dem Unfall in Wülfrath verletzte sich der 40-Jährige schwer.

Wülfrath. Ein Wülfrather (40) hat die Kontrolle über sein Auto verloren, schleuderte über die Fahrbahn und überschlug sich. Dabei verletzte er sich schwer.

Bei einem Unfall im Bereich des Kreisverkehrs Hammerstein in Wülfrath verletzte sich ein 40-jähriger Autofahrer am Freitagmorgen schwer. Wie die Polizei Mettmann mitteilte, fuhr der Mann aus Wülfrath gegen 3 Uhr mit seinem dunkelbraunen BMW 420d, die Wilhelmstraße, aus Richtung Innenstadt kommend, in Fahrtrichtung Velbert/Wuppertal.

Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr verlor der 40-Jährige nach eigenen Angaben die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der BMW prallte auf den Bordstein der Mittelinsel und schleuderte über die begrünte Mittelfläche.

Pkw schleuderte über Grünstreifen und Gehweg

Dann kam das Fahrzeug kurz zurück auf die Fahrbahn des Kreisverkehrs, bevor er in Höhe der Ausfahrt zum Wanderparkplatz über den dortigen Grünstreifen und Gehweg in die Böschung schleuderte und sich dabei überschlug. Auf dem Dach liegend kam das Auto dort zum Stillstand. Ein automatisches Info-System des BMW setzte sofort einen Alarm an eine Notrufzentrale ab, die die örtlichen Rettungskräfte alarmierte.

Der 40-jährige Fahrer wurde beim Unfall schwer verletzt und in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen wurde er mit einem Rettungswagen in eine Solinger Klinik gebracht.

Fahrer hatte möglicherweise Alkohol getrunken

Da Rettungskräfte und Polizei einen Alkoholgeruch in der Atemluft des 40-Jährigen feststellten, wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt und weitere Ermittlungen dazu wurde eingeleitet, so die Polizei.

Der totalbeschädigte BMW wurde von der Polizei sichergestellt. Der am Fahrzeug und im Kreisverkehr entstandene Gesamtsachschaden wird auf mindestens 15.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der rund zweistündigen Bergungs-, Unfallaufnahme- und Aufräumarbeiten wurde der Kreisverkehr nur zeitweise komplett gesperrt. Der Verkehr wurde um- beziehungsweise abgeleitet oder an der Unfallstelle vorbeigeführt. Dabei kam es in der Nacht zu keinen größeren Verkehrsstörungen.

