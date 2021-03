Woran die Corona-Tests für Kinder noch scheitern können

Essen. Im Videotalk: Chef der Uniklinik warnt vor Logistikproblemen bei Massentestung an Schulen. Lilli Hollunder schwärmt von Streamingdiensten.

Der Chef der Essener Uniklinik hat „kein wirklich gutes Gefühl“ für die anstehenden Massentests unter Schulkindern. In unserem Videocast "19 - die DUB-Chefvisite" warnt Professor Jochen A. Werner, dass wegen „unzureichender Vorbereitungen“ der Logistik das nötige zweimalige Testen pro Woche an Schulen und Kitas scheitern könnte.

Und das sei dramatisch, da in der nahenden dritten Welle nun Corona „dichter an die Lehrerinnen und Lehrer, letztendlich aber auch an die Eltern" heranrücke. Bislang sei Covid-19 vielfach eher „anonym“ als Problem in Alten- und Pflegeheimen wahrgenommen worden. Nun gelte es, die rund elf Millionen Schüler an allgemeinen und berufsbildenden Schulen sowie die über drei Millionen Kinder, die in Tageseinrichtungen betreut werden, durch Tests besser zu schützen.

Lilli Hollunder: Streamingdienste eröffnen völlig neue Chancen

Als Gast der Sendung betont die Schauspielerin Lilli Hollunder wieviele neue Chancen für Filmschaffende durch digitale Streamingdiensten gerade entstehen. Die schießen „wie Pilze aus dem Boden: Es wird mehr produziert“, sagt Hollunder. Dennoch beutele die Pandemie die Branche, internationale Produktionen würden verschoben. Hollunder berichtet auch von ihrer „zum Glück“ mit mildem Verlauf überstandenen Corona-Infektion.

Ihr Mann, der frühere Fußball-Nationaltorwart René Adler, habe sich nicht angesteckt – „obwohl wir zusammen stundenlang im Auto gesessen haben“. Medizinisch ist noch nicht erforscht, warum sich trotz großer Nähe manche Familienmitglieder von Erkrankten nicht infizieren.

Folkwang präsentiert sich komplett virtuell

Der Direktor des Museums Folkwang, Peter Gorschlüter, erklärte als zweites Tagesgast in der Sendung, wie seine Einrichtung auf Digitalisierung setzt: Der gesamte Bestand des Essener Museums könne inzwischen über die Homepage angesehen werden, sagt Gorschlüter. Es gebe „360-Grad-Rundgänge, mit denen man virtuell durch die Räume streifen kann“ und auch Online-Führungen: „Die sind ausgebucht.“

Dieses „ergänzende Angebot“ werde es „sicher auch nach der Krise geben“. Ersetzen kann es einen persönlichen Besuch aus seiner Sicht aber nicht. Gorschlüter bedauert, dass sein Haus wohl kommende Woche auch keine Gäste mit Voranmeldung mehr empfangen darf, weil die örtliche Inzidenz zu hoch sei. Dabei würden die Räumlichkeiten mit „100 Prozent Außenluft“ versorgt.

Bei „19 – die Chefvisite“ werden von Montag bis Freitag die aktuell wichtigsten Entwicklungen der Corona-Krise in ihren medizinischen und wirtschaftlichen Aspekten diskutiert und eingeordnet – in nur 19 Minuten. Am Montag, den 29. März, sind der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Krankenversicherung IKK Classic, Kai Swoboda, und der Deutschlandchef des IT-Beratungshauses Experis, Dieter Weißhaar, als Talk-Gäste mit dabei. Alle Sendungen sind jederzeit abrufbar in der Mediathek auf DUB-magazin.de!

19 – die DUB-Chefvisite / Folge 93 19 – die DUB-Chefvisite / Folge 93

>>>> Die jüngsten Folgen der Chefvisite können Sie hier ansehen

+++ Aktuelle Fallzahlen aus Ihrer Stadt, neue Verordnungen, neue Erkenntnisse der Impfstoff-Forschung: Das Corona-Update hält Sie auf dem Laufenden. Hier kostenlos für den Newsletter anmelden! +++