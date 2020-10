Eine alleinstehende alte Dame liegt tot in ihrer Wohnung. Es gibt Angehörige, es gibt eine Erbin. Doch als diese – Wochen später – vom Tod ihrer Tante erfährt, ist die Wohnung bereits komplett ausgeräumt, sind nach ihrer Darstellung wertvolle Ringe, goldene Ketten und eine große Menge Bargeld verschwunden. Ein Fall, der nun die Justiz beschäftigt.

Die Patentante war verwitwet und ohne Kinder

Natürlich habe sie angerufen. „Immer wieder“, beteuert Barbara B. Und regelmäßig sei sie von Düsseldorf nach Marl gefahren, wo ihre Patentante Ursula P. seit vielen Jahren lebt – verwitwet und ohne Kinder. „Wir haben uns sehr nahegestanden“, sagt die 55-jährige Frau. Das scheint ihre Tante ähnlich gesehen zu haben. Schon 17 Jahre vor ihrem Tod setzt sie ihre Nichte als Alleinerbin ein und hinterlegt das Testament beim Amtsgericht in Marl.

Barbara B. und ihre mittlerweile verstorbene Tante auf einem privaten Foto. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Mitte Oktober 2015 sehen sich die beiden Frauen zum letzten Mal. Sie wolle zur Kur nach Polen fahren, kündigt die Tante an, vielleicht auch ein paar Verwandte dort besuchen, Reisedauer daher unbekannt. „Deshalb“, sagt Barbara B., habe ich mir auch keine Sorgen gemacht, als sie im Dezember nicht ans Telefon gegangen ist.“ Kurz vor dem Fest schreibt B. sogar noch eine Weihnachtskarte – nicht ahnend, dass ihre Tante da schon fast zwei Monate tot ist.

Keiner alarmierte die Polizei

Denn niemand hat sie benachrichtigt, keiner hat ihr gesagt, dass eine aufmerksame Nachbarin zwar tagelang den Fernseher in der Wohnung der alten Dame hört, aber keine Schritte und deshalb die Polizei alarmiert. Die findet die 75-Jährige tot am Boden. „Herzinfarkt, unglücklich gestürzt – ich weiß es bis heute nicht“, sagt B. Für ein Verbrechen habe die Polizei jedenfalls keine Hinweise gefunden.

Ihre Wohnung wurde leergeräumt. Foto: privat

Vom Tod der Erbtante erfährt sie erst Mitte Januar 2016, als ihr vom Amtsgericht die Testamentsvollstreckung zugestellt wird. Sie habe sofort bei der Wohnungsbaugesellschaft angerufen und erfahren, dass die Wohnung längst ausgeräumt sei. „Die Sachen sind alle weg“, habe ihr der zuständige Abteilungsleiter erklärt, und auch an den Satz „tut mir leid, wenn da ein Fehler passiert ist“, erinnert sich B.

Offenbar wurde kein Nachlassverwalter eingeschaltet

Ein Fehler? „Ich war völlig fassungslos“, sagt sie. Nicht nur, weil nach ihrer Schilderung direkt neben dem Telefon ein umfangreiches Adressverzeichnis von Freunden und Verwandten gelegen habe. Vor allem auch, weil niemand beim Amtsgericht nach einem Testament gefragt habe. „Ein Anruf hätte doch gereicht.“ Auch wurde – anders als in solchen Fällen üblich und im Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt – offensichtlich kein Nachlassverwalter eingeschaltet, der nach Erben forscht. Warum das nicht passiert ist, will die Wohnungsbaugesellschaft auf Anfrage nicht beantworten.„Laufendes Verfahren, wir sagen nichts.“

Ende November jedenfalls schickt die Wohnungsbaugesellschaft einen Entrümplungstrupp in die angeblich noch versiegelte Wohnung und lässt alles leerräumen. Dabei, so hat B. zusammengerechnet, seien Geld und Wertgegenstände im Wert von knapp 180.000 Euro verschwunden.

Vier goldene Ringe, Ketten und eine Golduhr vermisst

Unter anderem vermisst sie vier goldene Ringe, eine goldene Armbanduhr und zwei Goldketten, die der Bestatter der Toten abgenommen und auf den Wohnzimmertisch der Wohnung gelegt hat. Wo sie von der Polizei später sogar fotografiert werden. Kurz darauf aber sind sie verschwunden. Wo sie hingekommen sein könnten? „Laufendes Verfahren, wir sagen nichts.“

Barbara B. ist empört. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Auch von einer wertvollen Münzsammlung, teuren Küchengeräten sowie von in vielen Jahren zusammengesparten rund 80.000 Euro Bargeld fehlt laut der Nichte jede Spur. Darauf angesprochen habe der Abteilungsleiter in einem Gespräch nur gesagt „es war nichts Wertvolles in der Wohnung“, erinnert sich die Düsseldorferin.

Ein Hausverbot und weggedrückte Telefongespräche

Gespräche zwischen beiden Seiten gibt es allerdings schon länger nicht mehr. Stattdessen ein Hausverbot, sofort weggedrückte Telefongespräche und unbeantwortete Briefe. „Auch nach über vier Jahren habe ich weder eine Erklärung, noch eine Entschuldigung“, sagt Barbara B.

Deshalb hat sie sich mittlerweile einen Anwalt genommen. In Kürze soll es einen Gütetermin vor dem Amtsgericht geben. Die 55-Jährige, die auf vollen Schadenersatz für die verschwundenen Gegenstände klagt, kann es kaum erwarten. „Ich hoffe“, sagt sie, „dass da die Wahrheit endlich ans Licht kommt.“