Wir bedanken uns bei EUCH mit einem unschlagbarem Angebot

Essen. Die WAZ-Leserschaft wächst: Wir feiern 30.000 Abonnenten unseres PLUS-Abos in ganz NRW - und machen Ihnen ein besonderes Angebot.

Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn Sie frühmorgens auf Ihr Smartphone schauen und die WAZ.de aufrufen, lesen Sie dort bereits das Wichtigste für den Start in den Tag: Gibt es eine besondere Wetter- oder Verkehrslage im Ruhrgebiet? Was passiert mit dem Handel in unserer Stadt? Wo entsteht Neues, wo geht es voran? Wo lohnt es sich in unseren Städten hinzugehen und zusammenzukommen? Einen Großteil unserer Analysen und Recherchen gerade aus unseren Städten und dem Herzen des Ruhrgebiets können exklusiv Abonnentinnen und Abonnenten von WAZ PLUS lesen.

Werden Sie jetzt Teil der WAZ-Familie: Über 30.000 Menschen in Nordrhein-Westfalen nutzen aktuell schon unser PLUS-Abo, um uneingeschränkt alle Nachrichten und Analysen auf unserem Portal zu lesen. Wir in der Redaktion sind sehr froh, dass so viele Menschen unsere Arbeit wertschätzen. Wir möchten Ihnen deshalb ein besonderes Angebot machen: Lesen Sie WAZ PLUS ein Jahr lang für nur 30 Euro.

Was Sie bei WAZ PLUS von uns erwarten können

Unser Schwerpunkt bei WAZ.de liegt auf den aktuellen Nachrichten aus Ihrer Stadt und der Region, aber Sie finden bei uns auch Reportagen und Berichte aus dem Lokalsport, gut recherchierte Hintergründe und Kommentare aus Politik und Wirtschaft, alles Wissenswerte aus dem nationalen und internationalen Sport und der Kultur – und nicht zuletzt Ratgeberthemen für Ihren Alltag.Sie als Leserinnen und Leser haben uns gesagt, dass die Werbung auf WAZ.de den Lesefluss sehr stören kann. Wer WAZ PLUS im Abo hat, sieht deshalb 70 Prozent weniger Werbung. Wenn Sie möchten, informieren wir Sie zusätzlich per Newsletter einmal am Tag über das Wichtigste.

WAZ-PLUS-Angebot: 30 Euro für ein Jahr

Wenn Sie jetzt unser besonders günstiges Jahres-Abo abschließen, sparen Sie über 30 Prozent gegenüber dem regulären Jahres-Angebot!

Unser Deal zu 30.000 Ab für Sie:

100 Prozent Zugriff auf alle Artikel auf WAZ.de

70 Prozent weniger Werbung

33 Prozent sparen

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Leserservice unter der Telefonnummer 0800 / 60 60 710 oder per Mail an leserservice@waz.de.

Anne Krum

Chefredakteurin Digital und Entwicklung WAZ

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Immobilien im Ruhrgebiet: Wo wird gebaut? Wo entstehen Einfamilienhäuser? Mit unserem kostenlosen Immobilien-Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden rund um die Themen Mieten, Kaufen und Wohnen!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Rhein und Ruhr