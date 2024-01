Winterwetter in NRW – Zeitungszustellung beeinträchtigt

Essen Tief Gertud trifft NRW mit einer Schneefront – und beeinträchtigt die Zustellung Ihrer Zeitung am Donnerstagmorgen. So kommen Sie ans E-Paper.

Ein guter Start in den Tag beginnt für viele von uns mit der morgendlichen Lektüre der Tageszeitung. Die druckfrische WAZ und Frühstück, das gehört einfach zusammen.

Durch die aktuelle Witterung fällt es in Teilen unseres Verbreitungsgebietes unseren Botinnen und Boten schwer, Ihre Zeitung wie gewohnt zuzustellen. Zum Newsblog mit der aktuellen Lage in NRW kommen Sie hier.

Falls Ihre Tageszeitung Sie einmal nicht oder verspätet erreichen sollte, können Sie sich als Abonnent einfach unter waz.de/digital-lesen anmelden und das E-Paper, die digitale Ausgabe Ihrer Tageszeitung, lesen.

Hier geht es zur Registrierung.

