Winter 2021: So kommen Sie gut durch die Eiszeit

Schnee liegt am Eyländer Wegin Wesel - Werrich. Wegen des Hochwassers am Rhein ist die Strasse weiterhin gesperrt.

Spaziergänger und Rodler laufen an der Zeche Carl Funke in Essen Heisingen den verschneiten Spazierweg entlang.

Auto vereist? Bürgersteig noch nicht frei geschaufelt? Das müssen Sie in diesen Wintertagen wissen.

Der Winter ist da. Und weil er so selten gekommen ist in den vergangenen Jahren, hat er nicht nur Schnee und Kälte mitgebracht, sondern auch viele Fragen.

Winterreifen…

…sollte man längst aufgezogen haben. Eine grundsätzliche Pflicht dazu gibt es allerdings nicht, nur eine „situative“. Soll heißen: an Tagen wie diesen, also bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte, darf man nur mit Winterreifen fahren. Ansonsten drohen Bußgelder, bei Unfällen auch ein teilweiser Verlust des Versicherungsschutzes.

Bürgersteig räumen...

…regeln die Verordnungen in den einzelnen Kommunen. In den meisten steht, dass der Haus- oder Wohnungseigentümer bzw. der Mieter den Bürgersteig zwischen 7 und 20 Uhr auf einer Breite von 1,5 Metern freimachen und „abstumpfende Mittel“ streuen muss. Salz ist nur in Ausnahmefällen gestattet. Das heißt, wenn bei Eisglätte oder auf Gehwegen mit starkem Gefälle anders keine ausreichende Wirkung erzielt werden kann.

Auf vielen Straßen hilft derzeit nur Streusalz Foto: Bodo Marks / dpa

Freie Straßen…

…sind mit Split und Granulat derzeit nicht zu bekommen. Straßen.NRW setzt deshalb angefeuchtetes Streusalz „FS30“ ein. Es wird nicht so schnell verweht, der Salzverbrauch ist geringer, gleichzeitig bietet Feuchtsalz eine höhere Wirksamkeit als Trockensalz – zumindest bis -21 Grad.

Ins Auto kommen…

…kann schwierig sein. Wer Türgummis vor der Kälte nicht mit Glycerin, Talkum oder Melkfett eingeschmiert hat, kriegt die Fahrertür oft gar nicht auf. Daran zu reißen empfiehlt sich nicht. Manchmal geht sie zwar auf, allerdings reißen dabei oft die Gummidichtungen. Lieber an den anderen Türen probieren oder leicht dagegen drücken. Manchmal zerspringt dann das Eis.

Freie Scheiben…

…bekommt man nur durch Kratzen. Oder – wenn man Zeit hat - durch eine heiße Wärmflasche, die man auf das Armaturenbrett legt ohne dass sie mit der Windschutzscheibe in Berührung kommt. Auf keinen Fall heißes Wasser auf die Scheibe schütten. Im besten Fall gefriert es schnell wieder im schlimmste Fall platzt die Scheibe. Enteisungsspray, das nur am Rande, ist bei den Eispanzern dieser Tage in etwa so erfolgversprechend wie der Versuch, die kalte Masse wegzuhauchen.

Haus & Auto…

…brauchen ohnehin viel Aufmerksamkeit zurzeit. Wie der ADAC mitteilt, ist die häufigste Pannenursache im Winter die entladene Autobatterie. Ansonsten empfehlen die Experten, den Kühlerfrostschutz und die Scheibenwaschanlage zu überprüfen. Feuerwehren und Stadtwerke appellieren zudem an Hausbesitzer, Wasserzähler und -leitungen gegen Frost zu sichern. Kellerfenster sollten geschlossen bleiben.

Das Mobiltelefon…

…mag die derzeitigen Temperaturen gar nicht. Es sollte deshalb so nahe wie möglich am warmen Körper getragen werden. Denn je kälter es ist, desto flotter leeren sich die Akkus. Bei längeren Aufenthalten im Freien kann eine Powerbank helfen.

Der Natur…

…macht die Kälte wenig aus. „Pflanzen und Tiere sind auch auf harte Winter eingestellt“, sagte Nabu-Sprecherin Birgit Königs. Bäume ziehen die Nährstoffe aus den Blättern in den Stamm und werfen dann die Blätter ab, Tiere suchen geschützte Stellen oder verfallen in Winterschlaf.

Hund und Katz…

…sind in der Regel auch winterfest. Die meisten Hunde sind mit ihrem Fell bestens gerüstet für Kälte. Pullover und Mäntelchen, sagt der Tierschutzbund, seien nur für kranke, schwache Tiere oder Hunde mit extrem wenig und kurzem Fell sinnvoll. Katzen sollten selbst entscheiden, ob sie ins Freie gehen oder lieber im Warmen bleiben möchten. Beiden sollten Herrchen oder Frauchen nach dem Ausflug in die Kälte die Pfoten waschen und vom Streusalz befreien.

Der Borkenkäfer…

…bekommt langsam Probleme. Bei -15 bis -20 Grad beginnt die Mortalität weiß Ruhr-Grün Betriebsleiter Thomas Kämmerling. Wichtig, so Kämmerling, sei allerdings, dass die Temperaturen nach dem Kälteeinbruch schnell wieder in den Plus-Bereich schießen. „So einen Wechsel mag der Borkenkäfer gar nicht.

Bewährte Form: Mit dem Schlitten geht es in den Schnee Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Schlitten…

… bleiben von der Mode anscheinend verschont. Der „Davos“ jedenfalls ist immer noch ein Klassiker, im Lockdown aber nur im Internet – und selbst da nur schwierig - zu bekommen. Die Nachfrage in den vergangenen Jahren sei nicht mehr so groß gewesen, sagt ein Händler. Weil er ja nur selten da war, der Winter.